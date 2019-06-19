مجلس الشيوخ يطالب ترامب بإيضاحات حول قراره إرسال ألف جندي إلى الشرق الأوسط

الوقت- طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم إيضاحات حول قراره إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط محذرين من أن الكونغرس لم يأذن بأي إجراء عسكري ضد إيران.

وذكر موقع ذي هيل الأمريكي أن السيناتور تيم كين من الحزب الديمقراطي والسيناتور مايك لي من الحزب الجمهوري بعثا برسالة وقع عليها أيضاً السيناتور جيف ميركلي والسيناتور بيرني ساندرز والسيناتور كريس مورفي والسيناتور راند بول وجاء فيها أنهم "يشعرون بالقلق من أن تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى نزاع عسكري".

وأضافت الرسالة: "نظرا إلى تنامي المخاطر نود أن نجدد التأكيد أنه حتى هذا التاريخ لم يمنح الكونغرس إذنا لعمل عسكري ضد إيران ولا يوجد أمر قانوني يسمح لأمريكا بالقيام بأعمال عدائية ضد الحكومة الإيرانية".

وطالبت الرسالة "ببيان موجز مشترك من الاستخبارات الأمريكية ومجلس الشيوخ ووزارة الدفاع بحلول نهاية حزيران الجاري من أجل معالجة هذه القضايا السياسية والقانونية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان أعلن أمس الأول أن بلاده سمحت لنحو 1000 جندي إضافي بالانتشار في الشرق الأوسط في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج جراء تهديدات ترامب لإيران وفرضه عقوبات اقتصادية جائرة عليها في أعقاب انسحاب بلاده بشكل أحادي العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.