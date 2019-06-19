علي شمخاني: إيران ستواصل خفض التعهدات النووية

الوقت- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن إيران ستواصل خفض التعهدات في الاتفاق النووي.

وحسب وكالة تسنيم فقد بحث علي شمخاني خلال لقائه نظيره الروسي "نيكلاي باتروشيف"، التطورات السياسية والأمنية الاقليمية ووتيرة التعاون الثنائي والمتعدد لطهران وموسكو.

كما أكد شمخاني على استمرار التعاون الوثيق والمشاركة الجادة بين ايران وروسيا وباقي دول جوار افغانستان من أجل المساعدة على تشكيل وتيرة للمصالحة الوطنية في هذا البلد.

وتابع: إن الاجتماع الثاني لكبار مسؤولي الأمن لدول جوار افغانستان الذي سيعقد قريباً في طهران هو فرصة مناسبة للإسراع في وتيرة المساعدة على الاستقرار المستديم في أفغانستان.

وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى القرارات المتخذة من قبل إيران حول خفض التعهدات في الاتفاق النووي والتي كانت ردّاً على انتهاك أمريكا للاتفاق وعدم تنفيذ أوروبا تعهداتها تجاهه، قائلاً: إن إيران ستواصل بموجب البندين 26 و36 في الاتفاق النووي تقليص تعهداتها تدريجياً لمواجهة السلوك غير المقبول من قبل الاطراف الاخرى.