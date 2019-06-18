"حرب المطارات" كيف تغيّرت معادلات الحرب اليمنية؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 15 شوال 1440

إخترنا لكم

طفرة فلسطينية لإسقاط "صفقة القرن".. الوحدة كلمة السرّ

طفرة فلسطينية لإسقاط "صفقة القرن".. الوحدة كلمة السرّ الوقت- تتّجه صفقة القرن لولادة ميّتة فلسطينياً. هي أيضاً كذلك لبنانيا وفي الكثير من أقطار العالمين العربي والإسلامي، لكنها للأسف لا تبدو كذلك خليجياً، وعلى وجه التحديد سعودياً، إماراتياً وبحرينياً.

هجوم "الفريق ب" على الدبلوماسية الإيرانية! الوقت- بالتزامن مع ازدهار الدبلوماسية الإيرانية، واستضافة طهران للعديد من المسؤولين الأجانب هذه الأيام، أثار قصف سفينتين تجاريتين في بحر عمان مخاوف بشأن اشتعال فتيل التوترات في المنطقة.

رئيس الوزراء الياباني يزور إيران.. ما هي أبرز آمال ومخاوف هذه الزيارة؟ الوقت- إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووية، ورفع العقوبات والتعويض عن الخسائر التي تكبدتها طهران نتيجة الانسحاب الأحادي لأمريكا من تلك الاتفاقية، تعتبر من أبرز الشروط المسبقة لإيران لإعادة تنشيط إطار التفاوض بينها وبين واشنطن.

هل تكسر "معادلة المطارات" الحصار على صنعاء؟ الوقت- تواصل القوات اليمنية ترسيخ المعادلة تلو الأخرى. فبعد استهداف المنشآت النفطية الحيوية بطائرات مسيرّة، وعلى وقع الزيارة التي قام بها وزير الدفاع اليمني، إلى حدود نجران في

صفقة القرن "تتبخر" من داخل أمريكا.. هل ينقذها ترامب مجدداً؟ الوقت- بدأت الشكوك تخترق الإدارة الأمريكية فيما يخص "صفقة القرن" ومدى إمكانية تحقيقها؛ هذه المرة جاءت من كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مايك بومبيو الذي تلقى على عاتقه مسؤولية إقناع الفلسطينيين والعرب بهذه ...

أخبار

بكين: واشنطن تفتح الباب أمام كل الشرور في العالم

بكين: واشنطن تفتح الباب أمام كل الشرور في العالم

الوقت- حذّرت بكين، الثلاثاء من أن إعلان واشنطن نشر 1000 جندي في الشرق الأوسط من شأنه فتح الباب أمام كل الشرور في العالم.

"المعلم": على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الوقت- أكد وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" أنه على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وأنه يجب أن يساهم المجتمع الدولي في مساعدة سوريا بإعادة الإعمار.

روحاني: الأعداء يريدون قتل الأمل لدى الشعب الإيراني لكنّ محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل الوقت- أشار رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني إلى أن إيران تشهد كل يوم إنجازاً جديداً رغم الضغوط التي تمارس عليها واضاف ان الأعداء يريدون قتل الأمل لدى الشعب الإيراني لكن محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل .

"مجتبى أماني": أمريكا والسعودية طعنتا مرسي في الظهر الوقت- أشار الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر "مجتبى أماني" إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، قائلاً: إن أمريكا والسعودية طعنتا مرسي في الظهر.

جماعة "الإخوان المسلمين": نطالب بتحقيق دولي في وفاة مرسي الوقت- طالبت جماعة الإخوان المسلمين، الاثنين، بتحقيق دولي فيما وصفته بـ"جريمة اغتيال" أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته.

استكمالاً لخفض التزاماتها.. إيران ترفع إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 300 كلغ الوقت- قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية، مضيفاً إن إيران سترفع إنتاج اليورانيوم المخصب الى 300 كلغ ويتزايد إلى أكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف .

سلاح الجو اليمني يشنّ هجوماً جديداً على مطار أبها الوقت- شنّ سلاح الجو المسير اليمني هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار أبها بعسير جنوب السعودية.

مصر تدفع 500 مليون دولار تعويضاً لـ"هيئة كهرباء إسرائيل" الوقت- توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق اسمته "ودّياً" مع الجانب الإسرائيلي تدفع بموجبه 500 مليون دولار تعويضاً لـ"هيئة كهرباء إسرائيل".

الحكيم يعلن انضمامه إلى صفوف المعارضة العراقية الحكيم يعلن انضمامه الى صفوف المعارضة العراقية

ترامب يؤجّل الإعلان عن صفقة القرن ترامب يؤجل الاعلان عن صفقة القرن

الكيان الإسرائيلي يؤكّد مشاركته في مؤتمر البحرين الكيان الاسرائيلي يؤكد مشاركته في مؤتمر البحرين

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا تبدأ اجتماعها اليوم الوقت- بدأ اجتماع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين إيران وروسيا بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

"فتح" تدعو لإضراب عام وشامل رفضاً واستنكاراً لورشة البحرين الوقت- دعت حركة فتح الفلسطينية إلى الإضراب العام والشامل الذي يشمل جميع مناحي الحياة وذلك يوم الثلاثاء الموافق لـ25 من الشهر الحالي رفضاً واستنكاراً لورشة العمل في البحرين.

قناة إسرائيلية: محمود عباس التقى سرّاً رئيس الشاباك الوقت- قالت قناة صهيونية مساء السبت، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "ابومازن" التقى سرّاً، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أغمان في رام الله.

كاتبة إسرائيلية: استمرار المواجهة مع غزة يؤكد أنها لن تغرق في البحر إنما الإسرائيليون هم الغارقون الوقت- قالت كاتبة إسرائيلية إن "استمرار المواجهة مع غزة تعطي الإسرائيليين قناعة بأنها لن تغرق في البحر، وإنما كل الإسرائيليين هم من سيغرقون في بحر غزة، لأن وجود حالة من التهدئة في المواجهة مع غزة مسألة زمنية فقط".

عبد اللهيان: خطوات إيران اللاحقة بعد مهلة الستين يوماً لن تكون في مصلحة أمريكا الوقت- قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان إن خطوات إيران اللاحقة بعد مهلة الستين يوماً التي منحتها للأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي لن تكون في مصلحة أمريكا.

لاريجاني: الاتهامات الأمريكية بشأن ناقلتي النفط هو استكمال للحظر الاقتصادي الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على لاريجاني، اليوم الأحد، أن الاتهامات الأمريكية بشأن حادث ناقلتي النفط هو استكمال للحظر الاقتصادي. وأشار علي لاريجاني في كلمة له خلال اجتماع مجلس الشورى اليوم الأحد

روسيا تشكر إيران لإنقاذها الملاحين الروس من ناقلتي النفط الوقت- أصدرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة بياناً وجّهت فيه الشكر والتقدير لإيران على إنقاذها الملاحين الروس من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لحادث في خليج عمان الخميس.

انطلاق قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" في عاصمة طاجيكستان دوشنبه الوقت- انطلقت اليوم السبت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه أعمال قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا".

مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في نجران الوقت- قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم في عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في نجران غرب السديس.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بكين: واشنطن تفتح الباب أمام كل الشرور في العالم

روحاني: الأعداء يريدون قتل الأمل لدى الشعب الإيراني لكنّ محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل

"المعلم": على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

"مجتبى أماني": أمريكا والسعودية طعنتا مرسي في الظهر

جماعة "الإخوان المسلمين": نطالب بتحقيق دولي في وفاة مرسي

"حرب المطارات" كيف تغيّرت معادلات الحرب اليمنية؟

"الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان" من المتسبب وما هي أهدافها؟

أبعاد ودلالات استقالة خالد اليماني من منصبه

صنعاء: استهداف "مطار ابها" في إطار الدفاع عن النفس والرد المشروع على العدوان

الغارديان: عشرات حالات الاغتصاب في فضّ اعتصام الخرطوم

ظريف: الإمارات تسعى لإيجاد "إسرائيل ثانية" في المنطقة

هجوم "الفريق ب" على الدبلوماسية الإيرانية!

تعليق العصيان المدني بالسودان..و"العسكري": الإنترنت تهديد للأمن

موسوي يدعو أوروبا لمطالبة جميع أطراف الاتفاق النووي بالعمل فيه

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا تبدأ اجتماعها اليوم

آبي يبحث مع روحاني إمكانية خفض التوتر بالمنطقة

الحوثي: اليمن حاضر للجلوس مع الدول المؤثرة للنقاش الجاد من أجل السلام العادل

البيت الأبيض يسعى إلى احتواء نفوذ إيران المتنامي في العراق مستعيناً بـ "تولر"

"أطباء السودان": مليشيات الجنجويد التابعة للمجلس العسكري تواصل توزيعها للموت المجاني

موقع أمريكي: تقدّم أنصار الله في الجنوب يعكس الخلاف العميق بين الإمارات وحلفائها

بوتين: ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة في سوريا وتسهيل عودة المهجرين السوريين

هجوم جديد للقوات اليمنية على مطار ابها السعودي

لماذا كل هذه الخشية الإسرائيلية من الداخل الأردني؟

مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي يكشف عن برامج نسخته الـ32

خطاب القدس للسيد نصرالله: رسائل ومعادلات بالجملة

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية.. الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ومغامرة اللعب بالنار!

"يوم القدس وصفقة القرن" يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون

ما هي أبعاد أزمة التجسس الإماراتي على البحرين؟

التراجع الأمريكي السعودي عن ضرب إيران: تكتيكي أم استراتيجي؟

ذا تايمز: الأردن سينضم الى قطر وايران ضد السعودية!

الدعوة الرسمية السعودية لأمير قطر.. هل هو فخ جديد أم إنه اعتراف بالهزيمة ؟

السعودية والمغرب.. اختلاف الرؤى ونقطة اللا عودة

هل تكسر "معادلة المطارات" الحصار على صنعاء؟

المعارضة السورية واغتيال الشهيد القنطار

زيارة ترامب للندن والصيد في الماء العكر... لماذا يشجّع على "بريكسيت" ويزكّي "جونسون" ؟

"انهيار القرن" اقتراب موعد زوال الهيمنة الأمريكية

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

"حرب المطارات" كيف تغيّرت معادلات الحرب اليمنية؟

الثلاثاء 14 شوال 1440
 
 
 
 
 
"حرب المطارات" كيف تغيّرت معادلات الحرب اليمنية؟

مواضيع ذات صلة

هجوم جديد للقوات اليمنية على مطار ابها السعودي

صنعاء: استهداف "مطار ابها" في إطار الدفاع عن النفس والرد المشروع على العدوان

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- نفّذ سلاح الجو اليمني التابع لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من الغارات الجوية على مطارات السعودية ولقد أدّى الاستخدام الواسع النطاق للطائرات من دون طيار في هذه العمليات، والتي نجحت جميعها تقريباً في تحقيق أهدافها إلى حدوث تغييرات استراتيجية في مجال معادلات الحرب لمصلحة قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، التي تمكّنت خلال الفترة الماضية من تحقيق الكثير من الانتصارات على أرض الواقع واستطاعت تحقيق إنجازات واسعة النطاق في مجال الدفاعات الصاروخية، وقطعت شوطاً كبيراً في مجال صناعة الطائرات المسيّرة، ونفّذت الكثير من الضربات الموجعة ضد تحالف العدوان، الأمر الذي خلق الكثير من الصعاب أمام قوات تحالف العدوان السعودي أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية.

وحول هذا السياق، أفادت مصادر محلية يمنية بأن سلاح الجو اليمني التابع لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله"، نفّذ يوم الاثنين الماضي هجوماً جوياً جديداً على مطار "أبها" الإقليمي جنوب غربي السعودية، ولفتت تلك المصادر إلى أن سلاح الجو اليمني المسّير نفّذ هجوماً بطائرة "قاصف 2 كا" على مطار "أبها" الواقع في محافظة "عسير" الجنوبية ويعدّ هذا الهجوم هو الرابع لسلاح الجو المسّير على مطار "أبها" الإقليمي خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية يوم الأربعاء الماضي، استهداف مطار "أبها" بصاروخ كروز مجنّح، تبعه هجوم جوي،  بعدد من طائرات "قاصف 2 كا" المفخخة، كما تعرّض المطار ذاته، يوم السبت الماضي إلى هجوم بطائرات من ذات النوع استهدفت محطة الوقود فيه، بالتزامن مع هجوم مشابه على غرف تحكم وسيطرة في مطار جيزان. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو اليمني المسّير يريد إيصال رسالة واضحة إلى تحالف العدوان، مفادها إجبار هذا التحالف على إنهاء حصاره الجائر على مطار صنعاء الدولي لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

الإحباط والبكاء السعودي

كشف نائب المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد "عزيز راشد"، أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى على مطار جيزان الإقليمي، وإنه أصاب هدفه بدقة عالية، وأضاف العميد "راشد" إن إعلان السعودية اعتراض الصاروخ محاولة منها لامتصاص الضربة، والحفاظ على معنويات الطيارين والجنود السعوديين من الانهيار، وتغطية فشل المنظومات الدفاعية المتنوعة في اعتراض الصاروخ.

وأكد "راشد"، أن استهداف مطار جيزان الإقليمي جاء عقب رصد تحركات الطائرات المعادية والمكثفة التي تنطلق من هذا المطار وتستهدف المدنيين اليمنيين وبعض المواقع العسكرية التي سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية منذ عام ونصف في العمق السعودي في جبهة جيزان. 

وأضاف "راشد"، إن الضربة حقّقت نجاحاً في إفشال المخطط المعدّ من التحالف لاستعادة مواقعه التي سقطت في وقت سابق.

وتابع "راشد": بتلك الضربة فقدت السعودية مطاراً قريباً من الحدود اليمنية وأصبح معرّضاً للتهديد الباليستي وهو ما يكلّفهم البحث عن مطار بديل في العمق السعودي والمسافة ستكون بعيدة وسيضاعف التكاليف من حيث الوقود والإعداد وغيرها من الدعم اللوجستي.

من جهته أكد "ضيف الله الشامي" وزير الإعلام في حكومة صنعاء، قائلاً: "لدينا إمكانيات الرد على السعودية والإمارات بالمكيال نفسه"، مشيراً إلى أنه "إذا أرادت السعودية والإمارات الإمعان في العدوان فنحن سنزيد وتيرة الاستهدافات".

وتابع "خلال 4 أعوام تمّ تحديد 300 هدف ضمن دول العدوان والآن اتسع الأمر لأكثر من هذا"، مؤكداً "نحن لا نبيع أوهاماً ولا كلاماً وسنترك الكلمة للميدان".

وأضاف "الشامي"، "نحن حريصون على مبادئنا في الحروب وأبرزها تحييد المدنيين، واستهداف المواقع العسكرية فقط"، لافتاً "قد نخوض في الأيام المقبلة معركة مع المنظمات الدولية التي تعوق توفير المساعدات".

وأكد "الشامي"، بالقول: "لدينا مخزون استراتيجي كبير كافٍ لتلقين العدوان درساً ولدينا صواريخ بالستية تمّ إنتاجها محلياً".

شنّ هجمات واسعة في المستقبل القريب

كشف "ضيف الله الشامي" وزير الإعلام اليمني، يوم السبت الماضي عن مساعٍ ووساطات دولية خصوصاً من بريطانيا لوقف ضرب المطارات والمنشآت الحيوية بالسعودية والإمارات ما يعكس مدى المأزق الذي تعانيه هذه المحميات في المنطقة وعدم قدرتها على مواجهة شعب أعزل لا يملك إلا إرادته، وعزّته الوطنية والدينية وهنا يمكن القول أن النهج اليمني الجديد باستخدام أسلوب الردع عبر منطق المطار بالمطار والقصف بالقصف بات يؤتي ثماره وباتت مؤشرات الهلع السعودي الإماراتي تبرز على أكثر من صعيد حيث تم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي تارة وتارة أخرى دفع بعض القوى الدولية لتحريك مساع ووساطات لوقف هذا النهج اليمني الفعّال والذي يأتي أساسا في سياق الرد والردع.

وهنا يؤكد وزير الإعلام اليمني، بأن المطلوب من مجلس الأمن الدولي وقوى العدوان وحماتهم وقف العدوان أولاً ورفع الحصار عن الجو والبر والبحر اليمني من أجل أن يأخذ اليمنيون حقهم في الحياة وبالتالي فإن أي حديث عن الحراك الدولي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجهة التي بدأت العدوان وارتكبت أبشع الجرائم ضد الشعب اليمني الذي لا يملك سوى الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه. 

ومن جهته، قال المتحدث باسم القوات العسكرية اليمنية، العميد "يحيي سريع": إن هذه العمليات الأخيرة التي تم فيها استهداف مطارات تحالف العدوان بصواريخ كروز أو الطائرات المسيرة إنما هي حق دفاعي مشروع للشعب اليمني الذي يقاوم عدواناً صارخاً وسط صمت المنظمات الدولية على شلال الدم، والجرائم السادية لنظامي السعودية والإمارات، وأكد "سريع" أن بنك الأهداف اليمني مازال مفتوحاً لاستهداف كل المطارات والأهداف الحيوية والاستراتيجية حتى يتم وقف هذا العدوان بعد أن تجاوز كل الحدود وكل التصورات.

تحالف العدوان يخشى من انعكاس وقائع الحرب عليه

أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، يوم أمس عن قيام بعض الجهات التابعة لدول تحالف العدوان باختراق موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت ونشر حديث كاذب عن رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني، "مهدي المشاط"، وفقاً لما تم تلفيقه لـ"المشاط"، فإن قوات "أنصار الله" هم من قاموا بهجمات صاروخية ضد ناقلات النفط في بحر العرب والبحر الأحمر وهنا يبدو أن هدف تحالف العدوان من قيامه بمثل هذه العملية، يتمثّل في إثارة الحساسيات الدولية ضد "أنصار الله"، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب في التجارة الدولية وتدفق الطاقة، تسعى دول تحالف العدوان إلى جذب الكثير من القوات الأجنبية إلى هذه المنطقة لمساعدتها في تضييق الخناق على أبناء الشعب اليمني.

ووفقاً لـ "العالم"، فلقد أشار وزير الإعلام اليمني، "ضيف الله الشامي"، إلى أن القرصنة التي تقوم بها جهات تابعة لتحالف العدوان، تُعدّ دليلاً على يأسهم بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بهم على أيدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

هجمات انصار الله المسيّر تحالف العدوان هزيمة انتصارات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة