"المعلم": على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

الوقت- أكد وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" أنه على المجتمع الدولي أن يقف بوجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وأنه يجب أن يساهم المجتمع الدولي في مساعدة سوريا بإعادة الإعمار.

وأضاف الوزير المعلم خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين: أن أمريكا تفرض إرهاباً اقتصادياً على سورية والصين وإيران وفنزويلا ودول أخرى، داعياً من يتدخل في الشأن السوري أن يرفع يده عن التدخل.

كما أعرب المعلم عن شكره لروسيا وإيران في مساهمتهما في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

كما دعا المعلم في وقت سابق من يوم أمس خلال لقائه نائب الرئيس الصيني الى ضرورة تقف سوريا والصين في خندق واحد في مواجهة الإجراءات والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على شعبي البلدين، ومشدداً على تأييد سوريا الكامل للمواقف التي تتخذها الصين في هذا الشأن.