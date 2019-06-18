روحاني: الأعداء يريدون قتل الأمل لدى الشعب الإيراني لكنّ محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل

الوقت- أشار رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني إلى أن إيران تشهد كل يوم إنجازاً جديداً رغم الضغوط التي تمارس عليها واضاف ان الأعداء يريدون قتل الأمل لدى الشعب الإيراني لكن محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل .

وفي تصريحات له اليوم الثلاثاء على هامش تدشين صالة مسافرين جديدة في مطار الامام الخميني (ره) الدولي أشار الرئيس روحاني إلى أن الأعداء ضاعفوا ضغوطهم على الشعب الإيراني وإيران ضاعفت مقاومتها وردود فعلها منوهاً إلى انه رغم مزاعم الاعداء فان الضغوط تستهدف الشرائح الايرانية الفقيرة أكثر من غيرها .

وأوضح أن البلاد نواجه المشكلات ولكنها ليست عصيّة على الحل وتابع قائلاً: علينا أن نثبت لأولئك الذين لا يريدون الخير لإيران بأننا قادرون على مواجهة ضغوطهم .

ولفت إلى أن الممرات الجوية والبرية والبحرية الإيرانية من أكثر ممرات العالم أمنا، وأضاف: رغم المساعي التي بذلتها أمريكا فإنها فشلت في فرض العزلة على إيران .

وأكد أن ليس هناك في العالم من لا يشيد بتصدي إيران للإدارة الأمريكية، واستطرد قائلاً: كل من في العالم يقرّ بأن الإدارة الأمريكية هي التي خرقت وانتهكت الاتفاق النووي .