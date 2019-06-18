"مجتبى أماني": أمريكا والسعودية طعنتا مرسي في الظهر

الوقت- أشار الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر "مجتبى أماني" إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، قائلاً: إن أمريكا والسعودية طعنتا مرسي في الظهر.

وحسب وكالة تسنيم فإن الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، أشار إلى أن اسم محمد مرسي امتزج بالتاريخ السياسي للإخوان المسلمين، قائلاً: كان رئيس مصر لمدة عام. حاول تقديم شيء جديد لكن لم يتمكن من الاستفادة من إمكانيات الشعب المصري لمصلحته ولمصلحة الإخوان المسلمين.

ولفت أماني إلى أن مرسي حاول نهاية فترة حكمه التقرّب من إيران، مؤكداً أن مرسي تلقّى هزيمة من الدولة العميقة في مصر وأدواتها.

وتابع: حاول في الأشهر الأخيرة من فترة حكمه أن يتقرّب من إيران لكنه لم يحصل على الفرصة المناسبة، لم يكن يتصوّر ذلك لكن أمريكا والسعودية طعنتاه في الظهر.