جماعة "الإخوان المسلمين": نطالب بتحقيق دولي في وفاة مرسي

الوقت- طالبت جماعة الإخوان المسلمين، الاثنين، بتحقيق دولي فيما وصفته بـ"جريمة اغتيال" أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته.

وفي بيان، قالت جماعة الإخوان المسلمين: "إن الرئيس محمد مرسي ارتقى دفاعاً عن حق الشعب في الحرية والسيادة والحياة الكريمة في واحدة من المحاكمات الهزلية الباطلة".

كما أكدت على أنه "سيبقى الرئيس الشهيد أيقونة ثورة يناير المجيدة (2011) وسيذكره التاريخ زعيماً من أعظم زعماء مصر، الذين قدّموا أروع صور التضحية والفداء من أجل حرية مصر ونهضتها ونيل استقلالها".

كذلك حمّلت الجماعة النظام المصري كامل المسؤولية عن "اغتياله عمداً، إثر وضعه في زنزانة انفرادية في ظروف بالغة القسوة، مع حرمانه من أبسط حقوقه في العلاج والدواء، وحرمانه من رؤية أسرته أو الالتقاء بمحاميه لفترات طويلة".

وأكدت ضرورة "فتح تحقيق دولي في هذا الحدث الجلل عن طريق لجنة طبية محترفة غير تابعة للنظام لبيان السبب الحقيقي للوفاة، والكشف عن هذا التقرير للعالم".

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن في وقت سابق الاثنين وفاة الرئيس "محمد مرسي" أثناء جلسة محاكمته.

وبيّن التلفزيون أن "مرسي" تعرّض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.