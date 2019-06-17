استكمالاً لخفض التزاماتها.. إيران ترفع إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 300 كلغ

الوقت- قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية، مضيفاً إن إيران سترفع إنتاج اليورانيوم المخصب الى 300 كلغ ويتزايد إلى أكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف .

ولفت إلى أنتاج ايران للماء الثقيل وما حققته جراء ذلك من التقدم في إنتاج الأدوية، وأضاف: لا نريد أن ننكث التزاماتنا مع بعض الأسواق، وقد نذهب إلى انتاج أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل .

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع في المرحلة الثانية من خفض الالتزامات في الاتفاق النووي والوعود التي قدّمها الجانب الأوروبي رغم مضي أكثر من عام وقال: المهم لدينا التطبيق الواقعي على الأرض من جانب الأوروبيين لالتزاماتهم .

كما لفت إلى أن خطوات إيران تأتي في إطار المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي وتابع: إنتاجنا من اليورانيوم المخصّب سيرتفع الى 300 كيلو غرام ويتزايد الى اكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف، واذا رأينا بأن الاوروبيين لا يطبقون التزاماتهم فسيتم إعادة تشغيل المفاعل المغلق وسنرفع نسبة تخصيب اليورانيوم وفق الحاجة الفنية.

وأكد أن الجميع سيشهد صناعات متطوّرة بعد تعليق القيود في الاتفاق النووي مشدداً بالقول: حرمان الإنسان من الإمكانات الأولية يعدّ إرهاباً، ومئات الآلاف في الخارج يستفيدون من الأدوية الإيرانية.