سلاح الجو اليمني يشنّ هجوماً جديداً على مطار أبها

الوقت- شنّ سلاح الجو المسير اليمني هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار أبها بعسير جنوب السعودية.

وحسب الانباء القادمة من مطار ابها فقد توقفت حركة الملاحة الجوية من والي المطار في أعقاب الهجوم.

الهجوم الجديد للطيران المسير يأتي بعد ما يقرب من 24 ساعة من العملية المزدوجة لسلاح لجو المسير هاجم خلالها بطائرات قاصف 2k مطاري ابها وجيزان، سبقها هجوم طال محطة وقود في مطار ابها، سبقه هجوم هجوم طال أجهزة الرادارات الملاحية لمطار ابها.

كما شنّت في الثاني عشر من يونيو الحالي القوة الصاروخية اليمنية هجوماً صاروخياً على مطار ابها بصاروخ كروز يمني الصنع، استهدف برج المطار وأدى الى خروج مطار ابها الإقليمي عن الخدمة وإلحاق دمار كبير في المطار، كما فتح الهجوم عيون العالم على مأساة ملايين آلاف اليمنيين ومئات آلاف المرضى في الداخل والخارج نتيجة اغلاق مطار صنعاء بشكل تام من قبل تحالف العدوان للعام الثالث على التوالي.

ومنذ إعلان القيادة السياسية عن وضع قاعدة المطار بالمطار، لا يمضي يوم دون أن تتعرّض المطارات السعودية في جنوب السعودية لهجمات الطيران المسير، بهدف شلّ حركة هذه المطارات في نهاية المطاف حتى يرضخ العدوان للمطلب العادل ورفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

يذكر أن الرياض تستخدم المطارات المدنية في جنوب السعودية في أنشطة عسكرية تتصل بعدوانها على اليمن، حيث أنشئت مركزا للتحكم بطائرات الدرون في مطار جيزان لتنفيذ مهمات رصد واغارة على الأراضي اليمنية .

علماً أن طائرة قاصف 2k صناعة عسكرية يمنية بنسبة 100% وهي طائرة متشظية صنعت بطريقة لا تستطيع أنظمة الرادار التقاطها ورصدها وكذلك المنظومات الاعتراضية وتنفجر على ارتفاع ما بين 10 إلى 20مترا ويبلغ المدى المؤثر القاتل للطائرة 80متر * 30 بشكل بيضاوي أما المدى نصف قاتل 150متر *50مترا.