مصر تدفع 500 مليون دولار تعويضاً لـ"هيئة كهرباء إسرائيل"

الوقت- توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق اسمته "ودّياً" مع الجانب الإسرائيلي تدفع بموجبه 500 مليون دولار تعويضاً لـ"هيئة كهرباء إسرائيل".

ويأتي ذلك في إطار التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى "تل أبيب"، عقب ثورة يناير 2011.

وفي العام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية (ICC) مصر بسداد تعويضٍ قدره نحو 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ الفوائد، لشركة "كهرباء إسرائيل"؛ بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى "تل أبيب" عبر خط أنابيب، بسبب هجمات شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، أمس الأحد، أنه تمت تسوية المبلغ والاتفاق بشكل ودِّي على "حل النزاع".

وفي بيان أمس قالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس): إنهما توصلتا إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي "لتخفيض مبلغ الحُكم الصادر عام 2015 لمصلحة هيئة كهرباء إسرائيل من 1.8 مليار دولار إلى خمسمئة مليون دولار".

وأضاف البيان المصري: "إن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف السنة بواقع ستين مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، ودفع أربعين مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطاً كل ستة أشهر".