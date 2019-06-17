ما الكمية الصحية من القهوة يومياً؟

الوقت- يحرص الكثيرون على إحتساء ​القهوة​ من أجل تنشيط الذهن، وزيادة ​التركيز​ بفضل تأثيرها المنبه.

وقال فابيان كرابف، من معهد استشارات الصحة المهنية، إن الكمية الصحية من ​الكافيين​ يومياً لا يجب أن تتعدى الـ 400 ملليغرام، أي ما يعادل 5 فناجين تقريباً.

وأوضح كرابف أن القهوة تمتاز بتأثير منبه وتعمل على رفع مستوى التركيز والانتباه، كما أن العديد من الدراسات أثبتت أيضاً أنها تتمتع بتأثير إيجابي على الصحة، فهي تزخر بمضادات ​الأكسدة​، التي تسهم في تقوية جهاز المناعة.

ووفقاً لبيانات ​الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية​، فإن الجرعة اليومية حتى 200 ملليغرام، تعد آمنة بالنسبة للحوامل والمرضعات.