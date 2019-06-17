الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء على اكتشاف تمدد الأوعية الدموية

الوقت- طور علماء في جامعة ستانفورد الأميركية أداة للذكاء الاصطناعي من شأنها مساعدة الأطباء في الكشف عن تمدد ​الأوعية الدموية​، وهي حالة تتسبب في انتفاخ الأوعية الدموية في المخ، ما قد يسبب السكتة الدماغية أو تلف المخ أو الوفاة.

وتستخدم الأداة نموذج يسمى "HeadXNet" لتحديد المناطق الأكثر عرضة لتمدد الأوعية الدموية بالدماغ، ما يزيد من فرص اكتشاف تلك المشكلة وعلاجها. ووفقاً للدراسات التي أجريت، ساعدت تلك الأداة الأطباء على اكتشاف 6 حالات تمدد في الأوعية الدموية من أصل 100 حالة تم الكشف عليها.

ومن أجل اختبار الخوارزمية، شرٌح الأطباء 611 تقرير لفحص الأوعية المقطعية تم جمعهم خلال 14 عام منذ 2003 إلى 2017 من المركز الطبي في الجامعة، ثم قاموا بتصميم شبكة ثلاثية الأبعاد لمعالجة البيانات. ومع النجاح الذي حققته "HeadXNet"، قام بعض العلماء بالتحذير من أن تلك الطريقة يلزمها إختبارات أكثر لتوسيع وتقييم فعالية الخوارزمية، نظراً إلى أن كافة الأبحاث أجريت في مؤسسة واحدة، ومن الممكن أن تختلف في مؤسسة أخرى لها ماسحات ضوئية مختلفة.