الدينار الكويتي تصدر قائمة أغلى عملات العالم للعام 2019

الوقت- صنّف موقع fxssi أغلى عملات العالم للعام 2019، وذلك حسب سعر صرفها أمام الدولار الأميركي، واللافت أن 4 عملات عربية تصدرت القائمة.
وذكر الموقع، أن غلاء العملة لا يعكس بالضرورة اقتصاداً قوياً، وفي ما يلي أغلى 5 عملات في العالم، وهي:
- الدينار الكويتي: "1 دينار كويتي = 3.29 دولار أمريكي"
- الدينار البحريني: "1 دينار بحريني = 2.65 دولار أميركي"
- الريال العماني: "1 ريال عماني = 2.60 دولار أميركي"
- الدينار الأردني: "1 دينار أردني = 1.41 دولار أميركي"
- الجنيه الاسترليني: "1 جنيه استرليني = 1.26 دولار أميركي"