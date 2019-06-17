الأوروجواي تسحق الإكوادور برباعية

الوقت- استهل منتخب أوروجواي، مشواره في كوبا أمريكا، بفوز كبير عريض على نظيره الإكوادور، بنتيجة (4-0)، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالمسابقة.

أحرز نيكولاس لوديرو هدف أوروجواي الأول بالدقيقة 6، وضاعف إدينسون كافاني النتيجة (33)، فيما سجل لويس سواريز ثالث الأهداف (44)، قبل أن يختتم أرتورو مينا، مدافع الإكوادور النتيجة بتسجيله الهدف الرابع بالخطأ في مرماه (80(.

وحصد أوروجواي أول 3 نقاط في المجموعة، ليتصدر المجموعة الثالثة، فيما يتذيل منتخب الإكوادور الترتيب، في انتظار مباراة تشيلي واليابان، المقرر لها غدًا.