الحكيم يعلن انضمامه إلى صفوف المعارضة العراقية

الوقت- أعلن تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، انضمامه للمعارضة ضد سياسات حكومة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي.

وقال التيار في بيان، إنه ”بناء على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل ، فقد انتهى الاجتماع على أن يعلن تيار الحكمة الوطني تبنيه خيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة ، والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه وما يستلزمه من دور وحراك وأداء ومواقف على الصعيد الوطني“.

وأضاف البيان أن ”هذا الخيار جاء بعد الاجتماع الذي عقده التيار في المقر المركزي تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص“.

وتيار الحكمة منشق عن المجلس الأعلى ، ويترأسه عمار الحكيم، ولديه 20 نائبًا في البرلمان العراقي، وينضوي حاليًا ضمن تحالف "الإصلاح والإعمار" ، مع عدد من الكتل السياسية ، مثل ”سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، و“النصر“ بزعامة حيدر العبادي.

وبهذا يكون تيار "الحكمة" قد انضم إلى تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي،الذي كان قد أعلن الخميس اتخاذ ماسماها ”المعارضة التقويمية“، مؤكداً أن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي ”أسوأ“ من حكومات المحاصصة.