ترامب يؤجّل الإعلان عن صفقة القرن

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  الإثنين 13 شوال 1440

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هجوم "الفريق ب" على الدبلوماسية الإيرانية!

هجوم "الفريق ب" على الدبلوماسية الإيرانية! الوقت- بالتزامن مع ازدهار الدبلوماسية الإيرانية، واستضافة طهران للعديد من المسؤولين الأجانب هذه الأيام، أثار قصف سفينتين تجاريتين في بحر عمان مخاوف بشأن اشتعال فتيل التوترات في المنطقة.

رئيس الوزراء الياباني يزور إيران.. ما هي أبرز آمال ومخاوف هذه الزيارة؟ الوقت- إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووية، ورفع العقوبات والتعويض عن الخسائر التي تكبدتها طهران نتيجة الانسحاب الأحادي لأمريكا من تلك الاتفاقية، تعتبر من أبرز الشروط المسبقة لإيران لإعادة تنشيط إطار التفاوض بينها وبين واشنطن.

هل تكسر "معادلة المطارات" الحصار على صنعاء؟ الوقت- تواصل القوات اليمنية ترسيخ المعادلة تلو الأخرى. فبعد استهداف المنشآت النفطية الحيوية بطائرات مسيرّة، وعلى وقع الزيارة التي قام بها وزير الدفاع اليمني، إلى حدود نجران في

صفقة القرن "تتبخر" من داخل أمريكا.. هل ينقذها ترامب مجدداً؟ الوقت- بدأت الشكوك تخترق الإدارة الأمريكية فيما يخص "صفقة القرن" ومدى إمكانية تحقيقها؛ هذه المرة جاءت من كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مايك بومبيو الذي تلقى على عاتقه مسؤولية إقناع الفلسطينيين والعرب بهذه ...

زيارة ترامب للندن والصيد في الماء العكر... لماذا يشجّع على "بريكسيت" ويزكّي "جونسون" ؟ الوقت- يأمل الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" أنه إذا تمكن "جونسون" من الوصول إلى السلطة، فإن بريطانيا ستعود مرة أخرى إلى حضن أمريكا وستدعم مصالحها وخططها على مستوى العالم.

أخبار

استكمالاً لخفض التزاماتها.. إيران ترفع إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 300 كلغ

استكمالاً لخفض التزاماتها.. إيران ترفع إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 300 كلغ

الوقت- قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية، مضيفاً إن إيران سترفع إنتاج اليورانيوم المخصب الى 300 كلغ ويتزايد إلى أكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف .

سلاح الجو اليمني يشنّ هجوماً جديداً على مطار أبها الوقت- شنّ سلاح الجو المسير اليمني هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار أبها بعسير جنوب السعودية.

مصر تدفع 500 مليون دولار تعويضاً لـ"هيئة كهرباء إسرائيل" الوقت- توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق اسمته "ودّياً" مع الجانب الإسرائيلي تدفع بموجبه 500 مليون دولار تعويضاً لـ"هيئة كهرباء إسرائيل".

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اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا تبدأ اجتماعها اليوم الوقت- بدأ اجتماع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين إيران وروسيا بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

"فتح" تدعو لإضراب عام وشامل رفضاً واستنكاراً لورشة البحرين الوقت- دعت حركة فتح الفلسطينية إلى الإضراب العام والشامل الذي يشمل جميع مناحي الحياة وذلك يوم الثلاثاء الموافق لـ25 من الشهر الحالي رفضاً واستنكاراً لورشة العمل في البحرين.

قناة إسرائيلية: محمود عباس التقى سرّاً رئيس الشاباك الوقت- قالت قناة صهيونية مساء السبت، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "ابومازن" التقى سرّاً، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أغمان في رام الله.

كاتبة إسرائيلية: استمرار المواجهة مع غزة يؤكد أنها لن تغرق في البحر إنما الإسرائيليون هم الغارقون الوقت- قالت كاتبة إسرائيلية إن "استمرار المواجهة مع غزة تعطي الإسرائيليين قناعة بأنها لن تغرق في البحر، وإنما كل الإسرائيليين هم من سيغرقون في بحر غزة، لأن وجود حالة من التهدئة في المواجهة مع غزة مسألة زمنية فقط".

عبد اللهيان: خطوات إيران اللاحقة بعد مهلة الستين يوماً لن تكون في مصلحة أمريكا الوقت- قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان إن خطوات إيران اللاحقة بعد مهلة الستين يوماً التي منحتها للأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي لن تكون في مصلحة أمريكا.

لاريجاني: الاتهامات الأمريكية بشأن ناقلتي النفط هو استكمال للحظر الاقتصادي الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على لاريجاني، اليوم الأحد، أن الاتهامات الأمريكية بشأن حادث ناقلتي النفط هو استكمال للحظر الاقتصادي. وأشار علي لاريجاني في كلمة له خلال اجتماع مجلس الشورى اليوم الأحد

روسيا تشكر إيران لإنقاذها الملاحين الروس من ناقلتي النفط الوقت- أصدرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة بياناً وجّهت فيه الشكر والتقدير لإيران على إنقاذها الملاحين الروس من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لحادث في خليج عمان الخميس.

انطلاق قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" في عاصمة طاجيكستان دوشنبه الوقت- انطلقت اليوم السبت في عاصمة طاجيكستان دوشنبه أعمال قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا".

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أخبار

ترامب يؤجّل الإعلان عن صفقة القرن

الإثنين 13 شوال 1440
 
 
 
 
 
ترامب يؤجّل الإعلان عن صفقة القرن

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الوقت- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها قد تؤجل الكشف عن خطة السلام لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن" إلى فترة ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وقال المبعوث الأمريكي المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في تصريح أدلى به خلال مؤتمر سنوي لصحيفة "Jerusalem Post" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن تعرض "صفقة القرن" بعد تشكيل الحكومة في نوفمبر المقبل.

وأضاف غرينبلات أن إدارة ترامب لن تحدد أي جدول زمني لكشف الخطة بعد التأجيل الأخير لإعلانها بسبب الانتخابات، التي جرت في إسرائيل شهر أبريل الماضي، وأوضح: "نركز الآن على ورشة العمل في البحرين".

كما أشار المبعوث الأمريكي إلى أن حملة ترامب الانتخابية لتولي الرئاسة لولاية ثانية لن تؤثر على سير العمل على خطة السلام، لافتا إلى أن الرئيس "منخرط تماما في العملية".

من جهة أخرى، أعرب غرينبلات عن دعمه لتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي قال الأسبوع الماضي إن لدى تل أبيب الحق في ضم بعض أراضي الضفة الغربية.

ووعد الرئيس الأمريكي الحالي، منذ خوضه السباق الرئاسي في انتخابات 2016، بأن يمثل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أحد أهم أولويات إدارته حال فوزه، فيما أكد أن فريقه يعمل على وضع خطة سلام وصفها لاحقا بـ "صفقة القرن".

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