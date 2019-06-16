اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا تبدأ اجتماعها اليوم

الوقت- بدأ اجتماع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين إيران وروسيا بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

وحسب وكالة تسنيم فإن أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين إيران وروسيا وأعمال الملتقى التجاري الثاني بين إيران ومنطقة القوقاز الشمالي بدأت اليوم الأحد 16 يناير وستستمر لمدة يومين في طهران وأصفهان.

كما تشارك في أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين ايران وروسيا عدد من الشركات الايرانية والروسية التي تنشط في مختلف المجالات خاصة الطاقة والاستثمار والآلات الزراعية والبتروكيماوية وغيرها.