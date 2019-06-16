"فتح" تدعو لإضراب عام وشامل رفضاً واستنكاراً لورشة البحرين

الوقت- دعت حركة فتح الفلسطينية إلى الإضراب العام والشامل الذي يشمل جميع مناحي الحياة وذلك يوم الثلاثاء الموافق لـ25 من الشهر الحالي رفضاً واستنكاراً لورشة العمل في البحرين.

وأكدت الحركة في بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين في كل نقاط التماس والشوارع الالتفافية يوم الأربعاء الموافق لـ26 من الشهر ذاته، وهو اليوم الثاني من مؤتمر البحرين.

كما يتزامن الإضراب مع الورشة المرتقبة في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 الشهر الحالي، دعت لها واشنطن، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أميركي.



من جهته أعلن جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح صحفي عن فعاليات ستشارك فيها كل القوى الوطنية يوم 24 من الشهر الجاري، قبيل مؤتمر المنامة، فيما سيكون يوم 25، يوم إضراب شامل.



وأضاف إن الفعاليات تأتي لإيصال رسالة شعبنا الفلسطيني للاحتلال والعالم والمجتمعين في المنامة، بأن "هذا الاجتماع عار وخيانة وطعنة في ظهر شعبنا".



وتابع "آن الأوان ليكون هناك جهد عربي لإنهاء الاحتلال".