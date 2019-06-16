قناة إسرائيلية: محمود عباس التقى سرّاً رئيس الشاباك

الوقت- قالت قناة صهيونية مساء السبت، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "ابومازن" التقى سرّاً، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أغمان في رام الله.

وأضافت القناة الثانية الصهيونية أن "رئيس الشاباك حاول إقناع الرئيس عباس باستلام أموال المقاصة منقوصة، لكن الأخير رفض ذلك وطلبها كاملة".

ولفتت القناة إلى أن "كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين حذّروا من انهيار السلطة الفلسطينية وتأثير ذلك على الوضع الأمني"، مع نفاد ما تبقّى لديها من أموال بعد رفضها الحصول على عائدات الضرائب منذ 3 أشهر بسبب خصم جزء منها.

يذكر أن السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) منذ 3 أشهر، وذلك بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء منها.