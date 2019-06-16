عبد اللهيان: خطوات إيران اللاحقة بعد مهلة الستين يوماً لن تكون في مصلحة أمريكا

الوقت- قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان إن خطوات إيران اللاحقة بعد مهلة الستين يوماً التي منحتها للأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي لن تكون في مصلحة أمريكا.

وفي تصريح للقناة الأولى في التلفزيون الإيراني قال عبد اللهيان: "إن الغربيين تصوروا بأن إيران ستستمر في تنفيذ الاتفاق النووي من دون الحصول على منافع من ورائه وستولي الاهتمام لوعودهم" مضيفاً: "إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتخذ قراراً دقيقاً بهذا الصدد وكان بمثابة صدمة جادة لأمريكا والغرب".

وبيّن أن القرارات العقلانية والعملية التي اتخذتها إيران حثت الغرب على "بذل جهود جادة" لافتاً إلى أن دولاً مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنت مواقفها السياسية “بصوت عال” في سياق معارضة خروج أمريكا من الاتفاق النووي إلا أنها وفيما يتعلق بالحظر لم تعلن رسمياً بأنها لن تواكب أمريكا فيه.

يذكر أن إيران أعلنت في الثامن من أيار الماضي وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد أن أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب منه بشكل أحادي وفرض عقوبات اقتصادية جائرة عليها ومنحت الدول الأوروبية مهلة 60 يوماً للوفاء بتعهداتها.