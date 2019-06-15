روسيا تشكر إيران لإنقاذها الملاحين الروس من ناقلتي النفط

الوقت- أصدرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة بياناً وجّهت فيه الشكر والتقدير لإيران على إنقاذها الملاحين الروس من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لحادث في خليج عمان الخميس.

وقالت الخارجية الروسية في البيان إنها تشكر الحكومة الإيرانية أولاً لمساعدتها في إنقاذ الملاحين الروس الـ 11 من ناقلتي النفط ونقلهم على وجه السرعة الى ميناء جاسك (جنوب ايران).

وأدانت حادث الهجوم على ناقلتي النفط، مؤكدة ضرورة اجتناب الاستنتاجات المتسرّعة واعتبرت توجيه الاتهام لآخرين بالضلوع في الحادث بأنه مرفوض حتى استكمال التحقيقات الدولية والمحايدة.

وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها من تصاعد حدّة التوتر في بحر عمان، معتبرة أن هنالك تصعيداً للأوضاع بصورة مصطنعة في ظل سياسة التخويف من إيران، داعية جميع الأطراف لضبط النفس.