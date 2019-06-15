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  السبت 11 شوال 1440

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أخبار

بوتين: ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة في سوريا وتسهيل عودة المهجرين السوريين

السبت 11 شوال 1440
 
 
 
 
 
بوتين: ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة في سوريا وتسهيل عودة المهجرين السوريين
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الوقت- بدأت اليوم في عاصمة طاجيكستان دوشنبه أعمال القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) بمشاركة عشرات الدول بينها روسيا وإيران.

وخلال كلمة له في أعمال القمة جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوته إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وتسهيل المجتمع الدولي عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وشدد بوتين على أنه لا يمكن ضمان الاستقرار في آسيا والعالم إلا بتسوية الأزمات عن طريق الحوار والتوحد في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

بدوره أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته خلال القمة أن دولاً خارجية تتدخل في شؤون المنطقة وتنتهك اتفاقيات دولية ما يجعل المنطقة أكثر اضطراباً.

وقال روحاني: عازمون على تعزيز التعاون والحوار لتفادي التدخلات والقرارات الأحادية في المنطقة وعلى كل الموقعين على الاتفاق النووي الوفاء بالتزاماتهم.

ويشارك في القمة أكثر من 26 دولة بما فيها روسيا والصين وإيران والولايات المتحدة وغيرها إضافة إلى منظمات الهجرة العالمية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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مؤتمر التفاعل روسيا وإيران فلاديمير بوتين حل سياسي الأزمة في سوريا

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