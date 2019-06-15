موقع أمريكي: تقدّم أنصار الله في الجنوب يعكس الخلاف العميق بين الإمارات وحلفائها

الوقت- قال موقع "اينترناشينال بيس" الأمريكي إن التقدّم الأخير لقوات أنصار الله جنوب ووسط اليمن يعكس المشهد السياسي المتغيّر في البلاد والخلاف المتزايد للحكومة اليمنية مع الإمارات.

وأضاف الموقع: إنه وبعد أن ربح الحوثيون معركة الحاجور في آذار وتوقّف القتال في محافظة الحديدة الساحلية اليمنية أوائل مايو، شنّوا هجوماً وسط اليمن، بما في ذلك محافظة البيضاء في الشرق، عبر محافظة إب إلى حي الأزارقة في محافظة داليا في الغرب، وإن اندفاع الحوثيين نحو الجنوب هو حركة حاسمة كشفت عن خلل استراتيجي في خطة التحالف العربي في اليمن، وخاصة التوتر المتزايد بين الحكومة اليمنية والإمارات.

وتابع الموقع: إنه وفي 1 مايو استولى الحوثيون على حي الحوشة في الجزء الغربي من داليا، والذي يربط وسط اليمن مع الأمراء الجنوبيين لإب وتعز، جاء ذلك بعد أيام من سيطرة الحوثيين على جزء من جبال العود الاستراتيجية المطلّة على الطريق بين مقاطعة قعتبا في داليا وإب، والاستيلاء على جبل ناسا المطلّ على بلدة مورايس، شمال مدينة قاتبة، التي شهدت قتالاً عنيفاً.

وفي محافظة البيضاء، تمكّن الحوثيون من الاستيلاء على بلدة ذي نعيم والجبل الاستراتيجي بحلم زاهر جنوب غرب منطقة زاهر.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن هذه التطورات العسكرية تأتي وسط تطوّرات سياسية مهمة في أوائل أبريل، حيث انعقد البرلمان اليمني لأول مرة منذ أربع سنوات في محافظة حضرموت، وقام 18 كياناً سياسياً منفصلاً بتشكيل التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية في 13 أبريل لدعم الحكومة المعترف بها دولياً، ومع ذلك كان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات غائباً بشكل ملحوظ عن هذا التحالف الجديد وندّد بتكوينه كمحاولة لمنع الانفصالية الجنوبية.

وأضاف الموقع إنه في 30 أبريل، استضافت عدن مؤتمراً غير متوقع للإعلان عن إنشاء الائتلاف الوطني الجنوبي (SNC) ، وهي منظمة مؤيدة للحكومة يتكوّن مجلسها التأسيسي من 64 فرداً، من المستقلين وممثلين عن اثني عشر فصيلاً سياسياً.

تم انتخاب أحمد العيسى، نائب مدير مكتب الرئيس اليمني، كرئيس للتحالف، يعتبر المجلس الوطني منافساً لهيئة الاتصالات السعودية، وقد سعت أبو ظبي مراراً وتكراراً لمنع المؤتمر والضغط على السلطات المصرية لحظره في القاهرة في أوائل مارس.

تأتي هذه الخطوة في خضم الصراع خلف الكواليس داخل التحالف بين السعودية والإمارات، حيث تسعى أبو ظبي للسيطرة الكاملة على جنوب اليمن من خلال شركة الاتصالات السعودية والتأثير على الشمال من خلال الحوثيين وجناح صنعاء لحزب المؤتمر الشعبي العام - الكتل التي لا تعترف بالحكومة المعترف بها دولياً -، لكن الرياض تتطلع إلى إبقاء الهيئات المعترف بها دولياً ضعيفة وتحت سيطرتها الكاملة.

وفي الوقت نفسه ، قام جناح صنعاء التابع للمؤتمر الشعبي العام بتعيين أحمد علي صالح (نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح) المقيم حالياً في أبو ظبي، كنائب ثان للحزب.

يرسل المؤتمر رسالة مفادها أن أحمد علي صالح لا يعترف بحبس الرئيس عبد ربه منصور هادي على المؤتمر الشعبي العام.

تشير هذه الخطوة أيضاً إلى تحذير للسعودية بأنه يمكن إحياء التحالف السابق بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام إذا استمرت الرياض في دعم التأثير المتزايد للحكومة المعترف بها دولياً في المناطق التي يسيطر عليها حلفاء أبو ظبي.

عسكرياً، انتصر الحوثيون في ساحة المعركة منذ بداية عام 2019، مستفيدين من الهدنة التي فرضها اتفاق ستوكهولم في الحديدة في 8 مارس بعد معركة استمرت شهرين سيطر الحوثيون على منطقة الحاجور في محافظة حجة في الركن الشمالي الغربي من اليمن، حشد الحوثيون على نطاق واسع للفوز في المعركة، حيث يتاخم الحاخور معقل الحوثي ​​جنوب محافظة صعدة، ويقع على بعد 50 كيلومتراً فقط إلى الغرب من مدينة الحوث، التي تقع على طول الطريق الوحيد الذي يربط صعدة بالعاصمة صنعاء.