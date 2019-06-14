النظام السعودي يتهم إيران بمسؤولية الهجوم على ناقلتي النفط

الوقت- اعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن موقف بلاده تجاه الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا النفط في بحر عمان.

وزعم الجبير خلال لقاء مع شبكة سي ان ان الاميركية التلفزيونية بان ايران تتحمل مسؤولية الهجوم على ناقلتي النفط مشيرا الى انه متفق مع ماذهب اليه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بان ايران هي المسؤولة عما جرى، بحسب زعمه.

وفي ادعاءاته الواهية قال الجبير: إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة على أن إيران كانت وراء الهجمات المشتبه بها على ناقلتين نفطيتين في بحر عمان.

وضمن مسرحية هزلية مكشوفة قال وزير الدولة للشؤون الخارجية لشبكة "سي إن إن": ليس لدينا سبب للخلاف مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. نحن نتفق معه كتفا بكتف.

وكانت ايران قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، بان اتهام ايران في الحادث المريب والمؤسف للناقلتين هو العمل الاسهل والابسط بالنسبة لبومبيو وحكام اميركا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي "في معرض رده على الاتهامات الواهية لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو"، انه في الوقت الذي كان رئيس الوزراء اليابان يلتقي بالشخصية الاولى في الجمهورية الاسلامية ومن اجل تخفيف التوتر في المنطقة، من هي الايادي الخفية التي كانت تسعى الى التأثير على تلك المساعي، ومن هم الذين حاولوا استثمارها لاغراضهم الخاصة.

واعلن المتحدث باسم الخارجية بان ايران تتولى مسؤولية ضمان أمن مضيق هرمز واثبتنا ذلك باغاثة بحارة الناقلتين