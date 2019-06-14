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  الجمعة 10 شوال 1440

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أخبار

ايران ترفض المزاعم الامريكية بخصوص هجمات بحر عمان

الجمعة 10 شوال 1440
 
 
 
 
 
ايران ترفض المزاعم الامريكية بخصوص هجمات بحر عمان

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الوقت- علقت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على اتهام واشنطن رسميا لطهران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين في بحر عمان.

وقالت البعثة إن "إيران ترفض بشكل قاطع زعم أمريكا بلا أساس فيما يتعلق بهجمات بحر عمان".

وتكرر واشنطن تخرصاتها وتتهم طهران بهجوم ناقلتي بحر عمان. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أمس الخميس، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في بحر عمان.

وقال بومبيو، للصحفيين، متحدثا في البيت الأبيض: "هذا رأي الحكومة الأميركية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة".

وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.

هذا ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها في القيام بتلك العمليات، في حين أشار محللون الى امكانية ان يكون وراء هذا الحادث ايادي صهيونية اميركية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى ايران.

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