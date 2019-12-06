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  الأربعاء 8 شوال 1440

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أخبار

آبي يبحث مع روحاني امكانية خفض التوتر بالمنطقة

الأربعاء 8 شوال 1440
 
 
 
 
 
آبي يبحث مع روحاني امكانية خفض التوتر بالمنطقة

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الوقت- رحب الرئيس الايراني حسن روحاني بعزم اليابان على توثيق العلاقات مع ايران مضيفا اننا لسنا ساعين للحرب لكننا سنرد بصرامة على اي حرب تشن ضدنا

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قال روحاني ان اليابان تتطلع لشراء النفط من ايران وحلحلة القضايا المالية العالقة بين الطرفين مضيفا انه تحدثنا حول العلاقات الثنائية والاستثمارات اليابانية في جنوب ايران لا سيما في جابهار.

وقال الرئيس روحاني: طلبت من رئيس الوزراء آبي ان يكون هناك تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بين البلدين.

وتابع: اكدت لرئيس الوزراء آبي اننا نتطلع لمواصلة الاتفاق النووي وخطواتنا ستكون في اطاره لافتا إلی أن رئيس الوزراء آبي اكد دعمه لخطة العمل المشترك واعتبرها نافعة للمنطقة والعالم.

وقال: اليابان بلد مهم وطالما عمل من اجل استتباب الامن بالمنطقة وناقشنا عدة قضايا منها ايقاف الحرب في اليمن.

وأضاف روحاني: جذور التوترات تعود للحرب الاقتصادية التي تشنها امريكا على ايران وسنرى تطورا ملحوظا في المنطقة اذا توقفت.

وتابع: طلبت من رئيس الوزراء آبي ان يكون هناك تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بين البلدين.

وأضاف الرئيس روحاني: اكدت لرئيس الوزراء آبي اننا نتطلع لمواصلة الاتفاق النووي وخطواتنا ستكون في اطاره.

من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني: تحدثنا مع الرئيس روحاني حول امكانية خفض التوتر بالمنطقة وتبادلنا وجهات النظر بشكل صريح.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني: تحدثنا مع الرئيس روحاني حول امكانية خفض التوتر بالمنطقة وتبادلنا وجهات النظر بشكل صريح.

وتابع: نقيم تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونتمنى ان يستمر هذا التعاون.

وأضاف: ايران كانت وستبقى بلدا عريقا ومهما في المنطقة.

وأکد رئيس الوزراء الياباني علی أننا سنبذل قصارى جهدنا للحد من التوتر في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الياباني: هناك الكثير من التوتر بالشرق الاوسط وهناك احتمال لوجود الحرب لكن يجب الحد من التوتر.

وقال رئيس وزراء اليابان: إن بلاده تهدف إلى لعب دور في تخفيف التوتر المحيط بإيران.

وأکد أن اليابان ستبذل كل جهد لاحلال السلام بالمنطقة.

وتابع رئيس الوزراء آبي: جئت من مكان بعيد وقطعت شوطا كبيرا واعتقد ان الطريق ستكون معبدة لتحقيق الامر وعلينا ان نسعى لهذ الامر.

وأضاف: تحدثنا مع الرئيس روحاني حول امكانية خفض التوتر بالمنطقة وتبادلنا وجهات النظر بشكل صريح.

وقال رئيس الوزراء الياباني: نقيم تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونتمنى ان يستمر هذا التعاون.

واعلن رئيس وزراء اليابان: السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا غنى عنهما للرخاء العالمي.

 

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روحاني المنطقة

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