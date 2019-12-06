ترامب يؤكد على مواصلة جيش بلاده تقديم الدعم للعداون السعودي

الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم للعداون السعودي على اليمن.

وأشار ترامب في رسالة حول تواجد قوات الجيش الأمريكي في الخارج وجهها إلى الكونغرس أمس الثلاثاء، إلى أن "القوات المسلحة الأمريكية، في دور غير قتالي، واصلت تقديم المشورة العسكرية ومعلومات محدودة ودعم لوجستي وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن"، موضحا أن "القوات الأمريكية موجودة في السعودية من أجل هذه المهمة".

وشدد ترامب على أن "هذا الدعم لا يقحم القوات الأمريكية في القتال ضد اليمنيين عملا بقانون صلاحيات الحرب" لعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس.

وكان ترامب قد استخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للحالف العدوان السعودية في حرب اليمن.