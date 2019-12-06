"أطباء السودان": مليشيات الجنجويد التابعة للمجلس العسكري تواصل توزيعها للموت المجاني

الوقت- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط 11 قتيلاً و20 جريحاً حالة بعضهم حرجة في منطقة دليج بولاية وسط دارفور محمّلة المسؤولية لمليشيات الجنجويد.

وفي بيان حول أحداث منطقة دليج قالت لجنة أطباء السودان المركزية: "تواصل مليشيات الجنجويد التي تأتمر بأمر المجلس العسكري الانقلابي توزيعها للموت المجاني على المواطنين السودانيين السلميين في كل مكان، حيث أطلقت بالأمس الرصاص الحي على مواطنين في سوق دليج".

كما أكدت "الأطباء" أن "تسعة مواطنين قتلوا برصاص وعصي الجنجويد ولم يتم التأكد من سبب وفاة الشخصين الآخرين أو انتمائهم إلى المليشيا غير المسؤولة التي توزّع الموت المجاني على المواطنين في دارفور منذ سنين".

وأضافت: "كما نؤكد أن الثورة مستمرة حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير لتنفيذ العدالة الانتقالية ضد كل من أجرم في حق المواطنين والوطن".