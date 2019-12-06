الرئيس الإيراني: ما قامت به أمريكا ضد الشعب الإيراني نموذج عن الإرهاب الاقتصادي

الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن ما قامت به أمريكا ضد الشعب الإيراني هو نموذج عن الإرهاب الاقتصادي.

أشار الرئيس حسن روحاني اليوم في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إلى ان أمريكا فرضت عقوبات ومارست ضغوطاً غير مسبوقة على الشعب الإيراني خلال العام الماضي، قائلاً: "إن هكذا ضغوط أمريكية غير مسبوقة في التاريخ حتى لا يمكن مقارنتها بالضغوط التي مورست عبر الامم المتحدة والفصل السابق لميثاق الامم المتحدة ضد الدول".

ولفت روحاني إلى ان الاوضاع في البلاد اليوم جيدة رغم الدعايات التي ينشرها ضامرو السوء ضد ايران، قائلاً، ليعلم الشعب الايراني ان الضغوط الامريكية ضد ايران بلغت ذروتها وهي آخذة بالتراجع ومن الان فصاعداً ستفقد هذه العقوبات والحظر قدرتهما.

وتابع: من دون شك إن العمل الذي قامت به أمريكا ضد الشعب الايراني هو نموذج بارز عن الإرهاب الاقتصادي، وفي الوقت ذاته، قاوم الشعب الإيراني جيداً رغم جميع الضغوطات.

وبيّن الرئيس الإيراني أن ما أعلنه وزير الخارجية الألماني خلال زيارة طهران حول أن المسار الذي اختارته أمريكا هو مسار خاطئ وان أي شخص يعرف تاريخ ايران يدرك ان الضغوط القصوى لا تؤثر على الشعب في هذا البلد، هذا يدل على ان الاخرين يعترفون بعظمة الشعب الايراني ويعرفون ان حلفائهم اختاروا طريقاً خاطئاً.

وأكد روحاني أن الجميع اليوم يدرك جيداً بأن أمريكا هي المسبب لجميع المشاكل في البلاد.