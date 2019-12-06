موسوي يدعو أوروبا لمطالبة جميع أطراف الاتفاق النووي بالعمل فيه

الوقت- دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الأربعاء، أوروبا لمطالبة جميع أطراف الاتفاق النووي بالعمل فيه.

قال السيد عباس موسوي في معرض ردّه على تصريحات وزير الخارجية الألماني في ستوكهولم بشأن الاتفاق النووي، نوافق وزير الخارجية الألماني الرأي حول أهمية الاتفاق النووي للمجتمع الدولي وأوروبا، ولكن لا نتفهم كثيراً تأكيده على تنفيذ التعهدات الأحادية من قبل إيران في اتفاق متعدّد الأطراف.

وتابع: إذا كان لهذا الاتفاق عدة أطراف فإنه على جميع أطرافه العمل بتعهداتهم تجاهه بشكل موحد وإذا لا يمكنهم ذلك يجب أن يدركوا أننا يمكننا إعادة النظر في الاتفاق النووي وتعهداتنا عبر الاستفادة من الآليات التي وضعها الاتفاق النووي في متناولنا.

وأضاف: إذا كان الأصدقاء الأوروبيون قلقين جداً على صون الاتفاق النووي فإنه يجب أن يطالبوا جميع الاطراف العمل فيه وقبل الجميع ان يكونوا هم ملتزمين بتعهداتهم، اقترح عليه وعلى الآخرين الذين يبدون قلقهم من القرارات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بالاتفاق النووي، مطالعة الفقرة 36 من الاتفاق النووي ومبادئ علم القانون بدقة مرة أخرى.