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  الأربعاء 8 شوال 1440

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أخبار
المطار بالمطار

القوة الصاروخية اليمنية تقصف مطار "أبها" الدولي جنوب السعوية

الأربعاء 8 شوال 1440
 
 
 
 
 
القوة الصاروخية اليمنية تقصف مطار "أبها" الدولي جنوب السعوية

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الوقت- أطلقت القوة الصاروخية اليمنية، فجر اليوم الأربعاء، صاروخ مجنح من نوع "كروز" على مطار "أبها" الدولي جنوب السعوية، ليؤكد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وأشار المصجر إلى توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب استهدافه بصاروخ من نوع "كروز".

وتعد هذه المرة الثانية التي تطلق فيه القوة الصاروخية صاروخاً من هذا النوع "كروز"، حيث استهدفت في المرة الأولى مفاعل براكة النووي في أبوظبي في الثاني من ديسمبر عام 2017م.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أشار، أمس الثلاثاء، إلى أن "ما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبلها وعلى العدوان أن يحسب حساب ذلك"، داعياً كل المدنيين بالابتعاد عن كل الأهداف العسكرية والحيوية كونها "أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

كما وجه متحدث القوات المسلحة النصح للنظامين السعودي والإماراتي بوقف العدوان، متوعداً بقوله "مالم فإن لدينا مفاجئات كبيرة وضاغطة وقادم الأيام سيكشف لهم ذلك.. قريبا إن شاء الله سنصل إلى قاعدة المطار بالمطار والسن بالسن والعين بالعين".

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام أشار في تغريدة له، الأحد الماضي، بأنه "وجب إفهام دول العدوان بأن مطاراتها في مرمى النيران، وأن إغلاقها أو إصابتها بشلل تام هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء"

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القوة الصاروخية المطار بالمطار مطار أبها العدوان السعودي

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