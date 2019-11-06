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  الأربعاء 8 شوال 1440

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أهداف ونتائج زيارة وزير الخارجية الألماني لطهران

زيارة مسؤول الماني لطهران؛ آخر شعاع يخترق الظلام يتمثل في الوعود الفارغة الأوروبية

الثلاثاء 7 شوال 1440
 
 
 
 
 
زيارة مسؤول الماني لطهران؛ آخر شعاع يخترق الظلام يتمثل في الوعود الفارغة الأوروبية

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المانيا تؤكد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

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الوقت- وصل وزير الخارجية الألماني، "هايكو ماس" إلى طهران صباح یوم أمس الاثنین في زیارة تستغرق یوماً واحد عقب قيامه بزيارات مماثلة لكلا من العراق والامارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي وزیر الخارجية "محمد جواد ظريف"، والرئيس الإيراني حسن روحاني وتأتي زيارة "ماس" إلى طهران في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ومن المنتظر أن یبحث ماس مع المسؤولین الإيرانیین أحدث المستجدات بشأن الإتفاق النووي وآلیة"إنستکس" واستقبل سفیر ألمانیا لدی طهران الوزیر "ماس" أثناء وصوله الی مطار العاصمة طهران ومن المقرر أن یجتمع "بیر فیشر"، رئیس "إنستکس" الألماني الذي یرافق "ماس" خلال هذه الزیارة مع نظرائه الإيرانیین وعدد من المسؤولین المحلیین وقبل وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران، قال وزير الخارجية الالماني خلال مؤتمر صحفي، ان موقف اوروبا من الاتفاق النووي هو دعم هذا الاتفاق والحفاظ عليه ولكن لا يمكن توقع صنع المعجزة من اوروبا في هذا الخصوص واعتبر وزير الخارجية الالماني "هايكو ماس" أن تصعيد التوترات في المنطقة لا يصب في مصلحة أحد.

وفي الساق ذاته، قال "ماس"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" خلال زيارته لطهران ضمن جولته في عدد من بلدان المنطقة، إن الدخول في حوار وتبادل وجهات النظر يعد ضروريا للغاية خلال الظروف الجارية. واشار الى جولته في المنطقة، موضحا: أنه اطلع خلال لقاءاته في المنطقة بأن لا أحد يريد تصعيد التوتر في المنطقة وأحمل رسالة الى ايران من المنطقة حول هذا الموضوع. ولفت الى الاتفاق النووي، مبيناً إن محادثات مركزة قد أجريت حول هذا الموضوع واسلوب استمرار الاتفاق وان مواقف البلدان الاوروبية الثلاثة "المانيا بريطانيا وفرنسا" يتمثل بدعم الاتفاق النووي ونحن لا نستطيع تحقيق معجزة لكننا نسعى للحفاظ عليه. واشار الى التطورات الجارية في سوريا واليمن، موضحاً، أن بلاده تعتقد أنه بالامكان ايجاد حلول لهذه المشاكل عبر الامم المتحدة وإن ايقاف الصدامات العسكرية يصب في سياق مصالحنا والمنطقة.

فك رموز مهمة "هايكو ماس" المتعلقة بقضية الاتفاق النووي

يعد "هايكو ماس" أول مسؤول ألماني رفيع المستوى يسافر إلى إيران منذ انسحاب أمريكا العام الماضي من الاتفاق النووي وبعد اعلان الرئيس الايراني بأن طهران سوف تقلل من تعهداتها المتعلقة بالاتفاق النووي مع الدول المتبقية في ذلك الاتفاق، نتيجتا لما تتعرض له طهران من عقوبات قاسية وظالمة، بدأت الدول الاوروبية وحتى واشتطن بالاعتقاد بأن طهران تنوي الانسحاب أيضا من ذلك الاتفاق النووي ومن هذا المنطلق يمكن مشاهدة نتائج زيارة وزير الخارجية الالماني إلى طهران من زاويتين مختلفتين:

اولاً، اطلق وزير الخارجية الألماني العديد من العبارات الجميلة والمنمقة وذلك لكي يعرب لقادة طهران بأن الدول الاوروبية لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي. وعلى نفس المنوال، شهدنا تصريحات "هايكو ماس" لنظيره الإيراني، "محمد جواد ظريف"، والتي أعرب فيها قائلا: "إن الدول الأوروبية الثلاث تدعو إلى الاستمرار في الاتفاق النووي وستعمل على الوفاء بالتزاماتها، لكن لا يمكننا صُنع المعجزات". إن تصريحات "ماس" هذه يمكن أن تبرر جميع اعذار الدول الاوروبية الفارغة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي، والتي يسعون من خلالها إقناع الإيرانيين بأنهم يستطيعون الالتزام والبقاء في الاتفاق النووي، وأن طهران لا تحتاج إلى اتخاذ مسار معاكس قد يجبرهم على الانسحاب من ذلك الاتفاق النووي.

ثانياً، يمكن رؤية البعد الثاني لمهمة زيارة "ماس" إلى طهران تتبلور في ربط الوعود الواعدة لطهران بألتزام الدول الأوروبية بجهودها لإنشاء النظام المالي "اينستكس" وعلى نفس المنوال، وخلال زيارة وزير الخارجية الألماني، شاهدنا المدير الألماني المسؤول عن الآلية المالية "اينستكس" يرافقه في هذه الزيارة في محاولة لإيصال رسالة إلى القادة الايرانيين مفادها أن الدول الاوروبية ملتزمه بتنفيذ هذا النظام المالي. يذكر أن "ماس" قال في مؤتمر صحفي في طهران: "نحن نحاول إجراء وتنفيذ الآلية المالية اينستكس". وهنا يمكن القول بأن زيارة وزير الخارجية الالماني إلى طهران تضمنت مزيج من التصريحات المتكررة الأوروبية السابقة حول عجز القادة الأوروبيين عن مواجهة العقوبات الأمريكية وفي الوقت نفسه محاولة لإقناع طهران بأنهم يقومون بمحاولات جادة لتحييد وخفض بعض آثار العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.

أوروبا ، لا تزال تقبع تحت وطأة الهيمنة الأمريكية

يمكن القول هنا بأن إنجازات زيارة "ماس" إلى طهران ضئيلة للغاية بل ومخيبة للآمال بالنسبة لأوروبا وذلك لأن الحقيقة هي أنه في ظل الضغوط غير المبررة والعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب التي فرضتها على إيران، كانت ردود الفعل الاوروبية في الدفاع عن الاتفاق النووي ضعيفة جداً ولم تبذل أي جهد يُذكر للوفاء بوعودها تجاه طهران ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلقد بلغ إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران حوالي 12 كيلو جرامًا في الشهر، أي ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في الأشهر السابقة وهذا الرقم يؤكد قرب موعد وفاة الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى، ويمكن القول هنا أيضا بأن أوروبا ليس لديها نية جادة بالحفاظ على التزامها بإقامة قناة مالي مع إيران. في الواقع لقد اطلق القادة السياسيون الأوروبيون أجمل المفردات الكلامية في تصريحاتهم لدعم الاتفاق النووي، ولكن في مجال المعادلات الميدانية والموضوعية، حتى الآن  لم يُتخذ أي إجراء جاد من قبل اولئك القادة الأوروبيين.

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زيارة وزير الخارجية طهران الاتفاق النووي التزامات القناة المالية وعود فارغة

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