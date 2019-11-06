موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 7 شوال 1440

إخترنا لكم

رئيس الوزراء الياباني لإيران؛ ماهي أبرز آمال ومخاوف هذه الزيارة؟

رئيس الوزراء الياباني لإيران؛ ماهي أبرز آمال ومخاوف هذه الزيارة؟ الوقت- إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووية، ورفع العقوبات والتعويض عن الخسائر التي تكبدتها طهران نتيجة الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من تلك الاتفاقية، تعتبر من أبرز الشروط المسبقة لإيران لإعادة تنشيط إطار التفاوض بينها وبين واشنطن.

هل تكسر "معادلة المطارات" الحصار على صنعاء؟ الوقت- تواصل القوات اليمنية ترسيخ المعادلة تلو الأخرى. فبعد استهداف المنشآت النفطية الحيوية بطائرات مسيرّة، وعلى وقع الزيارة التي قام بها وزير الدفاع اليمني، إلى حدود نجران في

صفقة القرن "تتبخر" من داخل أمريكا.. هل ينقذها ترامب مجدداً؟ الوقت- بدأت الشكوك تخترق الإدارة الأمريكية فيما يخص "صفقة القرن" ومدى إمكانية تحقيقها؛ هذه المرة جاءت من كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مايك بومبيو الذي تلقى على عاتقه مسؤولية إقناع الفلسطينيين والعرب بهذه ...

زيارة ترامب للندن والصيد في الماء العكر... لماذا يشجّع على "بريكسيت" ويزكّي "جونسون" ؟ الوقت- يأمل الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" أنه إذا تمكن "جونسون" من الوصول إلى السلطة، فإن بريطانيا ستعود مرة أخرى إلى حضن أمريكا وستدعم مصالحها وخططها على مستوى العالم.

قمم مكّة: هل باتت القبلة الثانية مكاناً للتآمر على القبلة الأولى؟ الوقت- لم تكن تعتقد السعوديّة أن حملة التحشيد التي قادتها ضد الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية ستؤدي إلى هذه النتيجة الباهتة. الدبلوماسيّة السعودية التي عمدت منذ فترة على مواصلة

أخبار

الحريري: على السوريين العودة الى بلادهم

الحريري: على السوريين العودة الى بلادهم

الحريري: على السوريين العودة الى بلادهم

القاهرة ترد على حملة التشويه ضد السوريين المقيمين على أرض مصر القاهرة ترد على حملة التشويه ضد السوريين المقيمين على أرض مصر

ايران تنوي تصنيع 3 اقمار صناعية ايران تنوي تصنيع 3 اقمار صناعية

العميد أمير حاتمي: إيران تعتزم زيادة إنتاج مقاتلات "كوثر" الوقت- أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، عن عزم متخصصي هذه الوزارة على زيادة إنتاج مقاتلات "كوثر".

واشنطن تطلب رسمياً من السلطات البريطانية تسليمها مؤسس موقع "ويكيليكس" الوقت- نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت طلباً رسمياً إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

سلاح الجو اليمني المسير يشن هجمات على قاعدة للعدوان السعودي في عسير الوقت- شن سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجمات على قاعدة للعدوان السعودي في عسير.

نتنياهو: إيران التهديد الأكبر لـ"إسرائيل" نتنياهو: إيران التهديد الأكبر لـ"إسرائيل"

موسكو: الرد على الإرهابيين في إدلب سيكون قاسياً وساحقاً موسكو: الرد على الإرهابيين في إدلب سيكون قاسياً وساحقاً

نيجرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق

الرئيس اللبناني: نترقب بحذر نتائج معركة تحرير إدلب الرئيس اللبناني: نترقب بحذر نتائج معركة تحرير إدلب

روحاني يلتقي وزير الخارجية الألماني روحاني يلتقي وزير الخارجية الألماني

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستمرون بالتعاون مع إيران وفق الاتفاق النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستمرون بالتعاون مع ايران وفق الاتفاق النووي

مصرع وجرح مرتزقة للعدوان في الضالع والجوف ونجران الوقت- لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني مصرعهم في محافظتي الضالع والجوف، وعمليات عسكرية طالت العمق السعودي بنجران مساء الأحد وصبيحة الاثنين 10 يونيو.

ضربة قوية تتلقاها ميليشيات "قسد" بالرقة السورية الوقت- وقع أمس الأحد 9 حزيران تفجير عنيف استهدف دورية تابعة لميلشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأدّى لوقوع عناصر الدورية ما بين قتيل وجريح.

حصيلة أول أيام العصيان المدني بالسودان 4 قتلى الوقت- لقي أربعة أشخاص مصرعهم طعناً ورمياً بالرصاص الأحد في الخرطوم وأم درمان، في أول أيام العصيان المدني، فيما فرّقت الشرطة المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

موسوي: إيران لم تطلب من روسيا شراء منظومة اس 400 الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن إيران لم تطلب من روسيا شراء منظومة اس 400.

بعد السماح للإسرائيليين بدخول البلاد.. التونسيون يتهمّون السلطات بالتطبيع الوقت- تتفاعل التقارير الإسرائيلية عن سماح السلطات التونسية للإسرائيليين بدخول تونس بجوازات سفر إسرائيلية مع تسهيلات كثيرة وحماية أمنية مشدّدة، وذلك تحت عنوان "العودة إلى تونس".

مجلس الشورى الإسلامي يوافق على إنشاء منطقة تجارية حرة بين ايران والاتحاد الأوراسي الوقت- وافق مجلس الشورى الاسلامي، اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية مؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران والاتحاد الأوراسي.

الجيش الإيراني يزيح الستار عن "منظومة 15 خرداد" للدفاع الجوي الوقت- أقيمت مراسم إزاحة الستار عن "منظومة 15 خرداد" للدفاع الجوي بالتزامن مع ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الإيرانية وانتفاضة 5 يونيو (15 خرداد) وجرى تسليمها إلى الدفاع الجوي في الجيش الإيراني.

بيروت تنفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار رفيق الحريري الوقت- كذّب رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن مساء السبت، أنباء تحدثت عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل في المطار المذكور في العاصمة اللبنانية بيروت.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

العميد أمير حاتمي: إيران تعتزم زيادة إنتاج مقاتلات "كوثر"

سلاح الجو اليمني المسير يشن هجمات على قاعدة للعدوان السعودي في عسير

هل تمضي خديعة واشنطن الجديدة على العرب؟

المعارضة السورية وطبيعة العلاقة مع "إسرائيل"

هل تكسر "معادلة المطارات" الحصار على صنعاء؟

رئيس الوزراء الياباني لإيران؛ ماهي أبرز آمال ومخاوف هذه الزيارة؟

واشنطن تطلب رسمياً من السلطات البريطانية تسليمها مؤسس موقع "ويكيليكس"

إدلب ومعادلات سوريا الجديدة

إيران تردّ على ماكرون وتعتبر تصريحات ترامب غير مهمة ولا تستحق الرد

صفقة القرن "تتبخر" من داخل أمريكا.. هل ينقذها ترامب مجدداً؟

القوات المصرية تعلن مقتل 14 إرهابياً في سيناء

ماذا يعني تلويح السيّد خامنئي ببُندقيّته الرشّاشة أثناء خطبة العيد؟

الغارديان: ترامب يهمّه تحقيق صفقات الأسلحة بغضّ النظر عمّن يموت في الشرق الأوسط

موسكو: سياسة واشنطن في الخليج الفارسي غير مسؤولة وتؤدي إلى تفاقم جميع المشكلات

الصين ستقود العالم قريبا بهذه بشبكة G5

حماس تسعى لإعادة علاقتها مع سوريا إلى سابق عهدها

ابن شقيق داعية سعودي مشهور يعلن انشقاقه وانضمامه للمعارضة

الجيش الإيراني يزيح الستار عن "منظومة 15 خرداد" للدفاع الجوي

جرائم النظام السعودي في اليمن تحال الى القضاء الدولي

سيناتور أمريكي: الحرب في سوريا ستنتهي بسرعة كبيرة وسيتم إعادة توحيدها

أبعاد وأهداف القمة الأمنية الثلاثية لأمريكا و"إسرائيل" وروسيا

"العاطفي" يجول في محور نجران بعد السيطرة على مواقع سعودية

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

قمم "ضرار": ما الذي تريده السعودية من قمم مكّة؟

هيومن رايتس ووتش تشيد بإيران وتدعو الدول العربية إلى الاقتداء بها

مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي يكشف عن برامج نسخته الـ32

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية.. الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

التراجع الأمريكي السعودي عن ضرب إيران: تكتيكي أم استراتيجي؟

خطاب القدس للسيد نصرالله: رسائل ومعادلات بالجملة

لماذا كل هذه الخشية الإسرائيلية من الداخل الأردني؟

المؤتمر الاقتصادي في البحرين: تسوية اقتصادية لتصفية سياسيّة؟

السعودية والمغرب.. اختلاف الرؤى ونقطة اللا عودة

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ومغامرة اللعب بالنار!

الدعوة الرسمية السعودية لأمير قطر.. هل هو فخ جديد أم إنه اعتراف بالهزيمة ؟

قمم مكّة: هل باتت القبلة الثانية مكاناً للتآمر على القبلة الأولى؟

الاعتصام يتحوّل إلى إضراب؛ إلى أين تتجه السودان؟

ذا تايمز: الأردن سينضم الى قطر وايران ضد السعودية!

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

القاهرة ترد على حملة التشويه ضد السوريين المقيمين على أرض مصر

الثلاثاء 7 شوال 1440
 
 
 
 
 
القاهرة ترد على حملة التشويه ضد السوريين المقيمين على أرض مصر

مواضيع ذات صلة

ما هي الأهداف التي تسعى مصر لتحقيقها من التدخل العسكري في ليبيا؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري النائب طارق متولي، استياءه من تنظيم البعض حملة تشويه ضد السوريين المقيمين على أرض مصر.

قال متولي: "مصر لا تنسى أبدا مواقف سوريا الحبيبة معها في كل شدة.. السوريون لا يعاملون كلاجئين في مصر، بل كمقيمين في بلدهم الثاني السعيد بتواجدهم بالرغم من تمنيات المصريين بشفاء جراح أهل سوريا وعودتهم إلى أوطانهم سالمين وانتهاء كابوس الحرب".

وأكد متولي، في بيان أن هذه الحملة الممنهجة هدفها إحداث توتر بين الجانبين إلا أن المصريين فطنوا سريعا إلى ذلك، مشيدا بإطلاق هاشتاج يعبر عن حب المصريين لإخوانهم.

وأوضح النائب، أن وجود السوريين في مصر أدخل الكثير من الأموال والاستثمارات في مجالات مختلفة إلى مصر، ويقدر عدد المستثمرين بـ30 ألفا، ما ساهم في تنشيط الاقتصاد، وإحداث حالة من التنافسية بين المنتجات، تصب في مصلحة المواطن المصري من خلال توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن مطلقي حملة التشويه قد يكونون من التجار الذين فشلوا في مجاراة النجاح السوري على أرض مصر.

وانتشرت في الآونة الأخيرة حملة ممنهجة ضد اللاجئين السوريين في مصر في محاولة لإثارة الكراهية ضدهم هناك، في حين رد الرئيس المصري على الحملة واكد ان مصر هي بلد السوريين وربنا يسلم بلدهم.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا مصر

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة