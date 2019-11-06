العميد أمير حاتمي: إيران تعتزم زيادة إنتاج مقاتلات "كوثر"

الوقت- أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، عن عزم متخصصي هذه الوزارة على زيادة إنتاج مقاتلات "كوثر".

وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فإن العميد أمير حاتمي، أجرى زيارة تفقدية لشركة صناعة الطائرات التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان برفقة قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني واطّلع على وتيرة صناعة وإنتاج مقاتلات "كوثر" الوطنية.

وفي كلمة خلال هذه الزيارة أكد وزير الدفاع الإيراني على تحقيق شعار العام القائم على ازدهار الإنتاج، معتبراً هذه الاستراتيجية هي المخرج الوحيد من التحديات الراهنة في مواجهة العقوبات الأمريكية الجائرة.

وتابع: إن متخصصي وزارة الدفاع بذلوا جلّ مساعيهم لتعزيز القدرة الحربية الجوية حيث كان إنتاج مقاتلة "كوثر" الوطنية نموذجاً على ذلك.

وبيّن العميد حاتمي أن متخصصي وزارة الدفاع عازمون على إنتاج عدد أكبر من مقاتلة "كوثر" في أقل وقت ممكن خلال العام الحالي.