واشنطن تطلب رسمياً من السلطات البريطانية تسليمها مؤسس موقع "ويكيليكس"

الوقت- نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت طلباً رسمياً إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

ويتعيّن وفقاً للاتفاق المبرم بين واشنطن ولندن، أن يتم إرسال طلب الترحيل في غضون 60 يوماً من يوم اعتقال أسانج، الذي سلّمته سفارة الإكوادور في لندن للسلطات البريطانية في 11 أبريل الماضي.

وحسب الاتفاقية أيضاً لن يكون في مقدور أمريكا بعد الآن توجيه تهم جديدة لأسانج، باستثناء المخالفات التي قد تقع بعد تسليمه.

كما وجّهت السلطات الأمريكية لأسانج اتهامات في 18 نقطة، بما فيها انتهاك قانون التجسس، والتآمر بهدف اختراق كمبيوتر حكومي.

ومن جهتها وزارة الخارجية البريطانية كانت قد أعلنت مطلع يونيو أنها لن تعوق ترحيل أسانج إلى أمريكا.

من الجدير ذكره أن أسانج كان لجأ منذ 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن بعد اتهامه بالتحرش الجنسي والاغتصاب في السويد، ولخشيته من تسليمه إلى أمريكا حيث تتهدده عقوبة الإعدام أو السجن لمدة طويلة بسبب نشره وثائق سرية، فيما ستقرر بريطانيا في 14 يونيو وجهة تسليمه لأمريكا، أو السويد.