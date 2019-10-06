نيجرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كردستان العراق

الوقت- أدى نيجرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق على أن يسمّي حسب ما هو متوقع الثلاثاء المقبل رئيسا للحكومة الجديدة.

وجرت المراسم في قصر المؤتمرات في مدينة أربيل، عاصمة الإقليم الشمالي للعراق والذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودبلوماسيين ورجال دين.

ودعا الرئيس الجديد إلى العمل وصولا إلى أفضل تعاون بين أربيل وبغداد، وقال خلال مراسم أدائه اليمين: "نشكر كل من صوتوا لصالحنا وكذلك الذين لم يصوتوا لنا... الحفاظ على العملية الديمقراطية في كردستان هو المكسب الأهم".

وأضاف، أن "الرئيس بارزاني أدى دورا مهما وأساسيا في مقارعة الإرهابيين وتبديد حلم الظلاميين والتخريبيين، وشارك باعتباره القائد العام لقوات البيشمركة بشكل مباشر وشجاع في الدفاع عن كردستان".

وتابع: "دفاعنا عن العراق كان دفاعا عن الإنسانية، والإرهاب لا يزال يهدد العراق والعالم".

من جهتها، أكدت رئيسة برلمان كردستان العراق، فالا فريد، أنه من المتوقع أن يسمي بارزاني حفيد القائد الكردي مصطفى بارزاني الثلاثاء المقبل رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.