روحاني يلتقي وزير الخارجية الألماني

الوقت- التقى وزير الخارجية الالماني هايكو ماس اليوم الاثنين الرئيس الايراني حسن روحاني وعقد معه جولة من المحادثات .

واجتمع وزير الخارجية الالماني الذي وصل فجر اليوم الاثنين الى العاصمة الايرانية طهران بهدف التباحث مع المسؤولين الايرانيين اجتمع الى الرئيس روحاني واجرى معه جولة من المحادثات .

وكان الوزير الالماني قد اجرى اليوم محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف ومن ثم شاركا في مؤتمر صحفي اجابا فيه على اسئلة الصحفيين.

وفي معرض الاشارة الى زيارة وزير الخارجية الالماني لطهران، قال ظريف : ان المانيا تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي؛ مضيفا ان الاجراءات المتخذة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية حتى الان ولاسيما قراراتها الاخيرة كانت في اطار الاتفاق النووي قطعا.

وتابع : في ضوء تعهدات الدول الغربية قبال الاتفاق النووي، ينبغي لنا ان نشاهد عمليا تطبيع العلاقات (مع ايران) ولا يكفي الاستماع الى التصريحات حول هذا الموضوع فقط.

وقال وزير الخارجية : لا يبدو ان وزير الخارجية الالماني سينقل رسالة خاصة الى طهران؛ مبينا ان المانيا تتابع دور الثلاثي الاوروبي ونحن سنجري مباحثات معه في هذا المجال ايضا.