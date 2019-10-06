مصرع وجرح مرتزقة للعدوان في الضالع والجوف ونجران

الوقت- لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني مصرعهم في محافظتي الضالع والجوف، وعمليات عسكرية طالت العمق السعودي بنجران مساء الأحد وصبيحة الاثنين 10 يونيو.

أطلقت قوات الجيش واللجان العشبية 4 صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في محافظة الضالع وفق ما نقلت قناة المسيرة في معسكر الصدرين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم.

وفي محافظة الجوف تمكنت وحدة الهندسة من تدمير وإعطاب 3 آليات عسكرية ومصرع وجرح من عليها في منطقة أسطر بخب والشعف.

وبالانتقال إلى جبهة ما وراء الحدود حيث أفشل مجاهدو الجيش واللجان العشبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون.