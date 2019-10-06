حصيلة أول أيام العصيان المدني بالسودان 4 قتلى

الوقت- لقي أربعة أشخاص مصرعهم طعناً ورمياً بالرصاص الأحد في الخرطوم وأم درمان، في أول أيام العصيان المدني، فيما فرّقت الشرطة المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

وحسب موقع "البوابة"، بدت العاصمة الخرطوم أشبه بمدينة أشباح، مع خلو شوارعها إلى حد بعيد.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، أن اثنين من الضحايا الأربعة، قتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة فيما قضى الآخران طعنا بآلة حادة، وتوفيا في مستشفى أم درمان.

وبيّنت اللجنة أن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرّض له المحتجون في 3 يونيو الحالي، ارتفعت إلى 118 قتيلاً.

وصباح أمس الأحد كانت وسائل النقل العام، بالكاد تعمل، كما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق، في حين فتحت بعض بنوك الدولة، ومكاتب المرافق العامة بشكل طبيعي.

كما لم تقلع سوى القليل جداً من الرحلات في مطار الخرطوم، وتكدس المسافرون في صالة السفر كما أغلقت معظم مكاتب السفريات في المطار، بسبب انقطاع الإنترنت، وارتفعت أسعار التذاكر أضعافا مضاعفة.

كذلك أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أن "المجلس العسكري" أغلق المستشفيات الحكومية والخاصة ما ولّد وضعاً كارثياً يمثل تهديداً مباشراً لحياة المرضى والمصابين.