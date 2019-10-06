موسوي: إيران لم تطلب من روسيا شراء منظومة اس 400

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن إيران لم تطلب من روسيا شراء منظومة اس 400.

وأشار السيد عباس موسوي اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن إيران لم تشهد أي إجراء عملي خاص من قبل أوروبا يلبي مطالبها ويقنعها بشكل ملموس.

وأعرب عن أمله في أن يقدم الأوروبيون على خطوة عملية ملموسة وأكبر خلال المهلة المتبقية لأنهم يدركون جيداً أن إيران ستقدم على الخطوة التالية بحزم.

ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن إيران تعتقد بضرورة تنفيذ جميع الأطراف تعهداتها في الاتفاق النووي والامتناع عن التطرق لقضايا هامشية والاهتمام بأصل القضية.

وبيّن موسوي أن زيارة رئيس وزراء اليابان إلى إيران مهمة وتاريخية يقوم بها مسؤول ياباني بمستوى رئيس الحكومة بعد 40 عاماً، قائلاً: نحن لدينا مخاوفنا تجاه القضايا الدولية واليابان أيضاً، ستكون هذه الزيارة ثنائية وستحدث خلالها اتفاقيات جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتباحث الجانبان حول أكثر القضايا العاجلة في العالم.

وتابع: إيران مستعدة لسماع وجهات نظر أصدقائها حول القضايا الاقليمية والدولية.