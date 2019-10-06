مجلس الشورى الإسلامي يوافق على إنشاء منطقة تجارية حرة بين ايران والاتحاد الأوراسي

الوقت- وافق مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية مؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران والاتحاد الأوراسي.
وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فإن نواب مجلس الشورى الإسلامي وافقوا اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية مؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوراسي والدول الاعضاء.
كما تؤكد ملاحظات مشروع الاتفاقية المؤقتة هذا ضرورة أن تقدم وزارة الصناعة تقريراً سنوياً لمجلس الشورى الإسلامي حول أداء هذه الاتفاقية بهدف تعزيز سوق الصادرات ومنع حدوث اضرار للمنتجين الداخليين والمصادر الطبيعية والبيئية.
يذكر أن الاتحاد الأوراسي تأسس في يناير 2015، حيث يضم بيلاروسا وكازاخستان وروسيا وأرمينيا وقرغيزستان، ويهدف لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية.