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  الأحد 5 شوال 1440

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أخبار

الجيش الإيراني يزيح الستار عن "منظومة 15 خرداد" للدفاع الجوي

الجيش الإيراني يزيح الستار عن "منظومة 15 خرداد" للدفاع الجوي

الوقت- أقيمت مراسم إزاحة الستار عن "منظومة 15 خرداد" للدفاع الجوي بالتزامن مع ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الإيرانية وانتفاضة 5 يونيو (15 خرداد) وجرى تسليمها إلى الدفاع الجوي في الجيش الإيراني.

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أخبار

الجيش الإيراني يزيح الستار عن "منظومة 15 خرداد" للدفاع الجوي

الأحد 5 شوال 1440
 
 
 
 
 
الجيش الإيراني يزيح الستار عن "منظومة 15 خرداد" للدفاع الجوي
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الوقت- أقيمت مراسم إزاحة الستار عن "منظومة 15 خرداد" للدفاع الجوي بالتزامن مع ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الإيرانية وانتفاضة 5 يونيو (15 خرداد) وجرى تسليمها إلى الدفاع الجوي في الجيش الإيراني.

أشار وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في كلمة خلال هذه المراسم، إلى أن منظومة "15 خرداد" للدفاع الجوي تعتبر رمزاً للاعتماد على القدرات الداخلية والمتخصصين الإيرانيين وإنجازاً دفاعياً مهمّاً ومتقدّماً يتناسب مع التقنيات الحديثة في العالم.

ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى خصائص منظومة 15 خرداد للدفاع الجوي والتي جرى تصميمها وصناعتها من قبل متخصصي مؤسسة الصناعات الجو- فضاء التابعة لوزارة الدفاع، قائلاً: "إن هذه المنظومة يمكنها كشف أهداف كالمقاتلات الحربية والطائرات المسيّرة على بعد 150 كلم ومتابعتها على بعد 120 كلم ومتابعة أهداف متخفّية على بعد 85 كلم والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كلم.

ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن هذه المنظومة مزودة برادار يمكنه الاشتباك مع عدة اهداف في آن واحد ومنصات إطلاق مستقلة تستخدم صواريخ صياد 3.

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منظومة 15 خرداد أمير حاتمي الجيش الإيراني

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