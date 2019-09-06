بيروت تنفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار رفيق الحريري

الوقت- كذّب رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن مساء السبت، أنباء تحدثت عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل في المطار المذكور في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحسن إن "الطائرة العسكرية الأمريكية التي هبطت قبل ظهر السبت في مطار العاصمة بيروت، أقلعت من مدينة الكويت مروراً بالأجواء السعودية والمصرية والقبرصية، ثم حطّت في مطار حامات /اللبناني/ وبعده في مطار رفيق الحريري".

ولفت إلى أن الطائرة العسكرية الأمريكية "حصلت على إذن هبوط في المطار عبر قنوات دبلوماسية"، وأن "رئاسة المطار قامت بإعادة تسجيلات مسار الطائرة التي لم تأخذ أبداً مساراً من مطار تل أبيب".

يذكر أن حساب IntelSky قد نشر صوراً تظهر طائرة عسكرية، قال إنها أقلعت من تل أبيب وهبطت في مطار بيروت أمس السبت.