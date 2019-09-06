ظريف: على الأوروبيين أن يبينوا مدى ما حققوه لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران

الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه على الأوروبيين أن يبينوا مدى ما حققوه لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران، معتبراً أنهم ليسوا في موقع يؤهلهم لانتقاد إيران.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الأحد حول الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الألماني إلى طهران غداً في الوقت الذي نشهد انتقادات من جانب الأوروبيين تجاه إيران قال ظريف: "إن الأوروبيين ليسوا في موقع يؤهلهم لانتقاد إيران حتى في المجالات غير المتعلقة بالاتفاق النووي".

وتابع: إن سياسات أوروبا والغرب في المنطقة لم تعد بأي نتيجة سوى بالأضرار للمنطقة.

مضيفاً: إن بعض الدول مثل المانيا أوقفت بيع الأسلحة للسعودية والتي تستخدم لقصف شعوب المنطقة إلا أن بعض الدول الأخرى لم تفعل ذلك، وعلى العموم فإن الغرب سمح للأنظمة الاستبدادية في المنطقة بارتكاب الجرائم، ومن الضروري طرح هذه القضايا.

وبيّن وزير الخارجية الايراني أن من واجب الأوروبيين كأعضاء في الاتفاق النووي وبناء على القرار 2231 أن يعملوا على تطبيع الظروف الاقتصادية مع إيران، وعليهم أن يردوا على السؤال وهو أي إجراءات قاموا بها لتطبيع هذه العلاقات؟.

ولفت إلى أن أمريكا تشدد الضغوط من جانب وتدّعي كذباً بأنها ترغب بالتفاوض من جانب آخر، وأضاف: إن على إيران أن تبيّن نهجها، والحقائق للعالم إذ إن من الضروري أن يقف العالم أمام سياسات أمريكا أحادية الجانب وضغوطها التي تفرضها على العالم كله.

وأشار إلى زيارة وزير الخارجية الألماني ورئيس الوزراء الياباني إلى طهران خلال اليومين القادمين، وكذلك زيارة الرئيس روحاني الى بيشكك ودوشنبة، معتبراً هذه اللقاءات والمحادثات فرصة لإيران لتبيين سياساتها وإلقاء الضوء على المستقبل، والبحث عن السبل الكفيلة بمواجهة السياسات التي تستهدف العالم كله.