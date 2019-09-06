سلاح الجو المسير في الجيش اليمني يستهدف مطار جيزان السعودي

الوقت- شنّ سلاح الجو المسير في الجيش اليمني هجوماً بعدد من طائرات قاصف “كي 2” على مطار جيزان جنوب السعودية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن سلاح الجو المسير "استهدف مرابض ومحطات الطائرات من دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن"، موضحاً أن الهجمات الجوية تأتي "بعد أن حوّلت دول العدوان مطار جيزان إلى قاعدة عسكرية لشنّ الاعتداءات على اليمن ومواطنيه ومنشآته".

إلى ذلك أشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت الليلة الماضية هجوما مباغتاً على مواقع لقوى العدوان شرق جبل النار بمحور جيزان وكبدتها خسائر فادحة.

وأكد أن جندياً سعودياً و4 مرتزقة قتلوا خلال الهجوم كما تم الاستيلاء على عتاد عسكري خلال العملية.

وكان الجيش واللجان الشعبية تمكنوا أمس من السيطرة على مواقع للمرتزقة قبالة جبل قيس بمحور جيزان بعملية هجومية واسعة ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف هؤلاء المرتزقة.