تعليقاً على حظرها.. "خليج فارس" للبتروكيماويات: سنمضي قُدماً بهدوء

الوقت- أكد المدير التنفيذي لمجموعة خليج فارس القابضة للبتروكيماويات تعليقاً على حظرها من قبل الخزانة الأمريكية، أن المجموعة ستمضي قدماً في مسارها بهدوء.

وفي تصريح مساء الجمعة بيّن جعفر ربيعي أنّ إيران تواجه حرباً اقتصادية، حيث الحظر إحدى أدوات هذه الحرب.

وتابع: في ظل هذه الظروف سنمضي قدما في مسارنا المتبع بكل هدوء، داعياً إلى الابتعاد عن إثارة الأجواء لمصلحة الطرف المقابل.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت إجراءات حظر على مجموعة "خليج فارس" القابضة للبتروكيماويات و39 على شركة تابعة لها ووكلاء مبيعات، حيث تم إدراجها في "القائمة السوداء" للخزانة.