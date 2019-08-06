القوات العراقية تقبض على اثنين من إرهابيي تنظيم داعش

الوقت- ألقت القوات العراقية القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين بجريمة سبايكر في منطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي واع عن قيادة عمليات بغداد قولها في بيان اليوم إن "قوة من اللواء 42 بالفرقة الحادية عشرة تمكّنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بجريمة سبايكر في سيطرة الأقواس ضمن قاطع الراشدية".

كذلك أقدم إرهابيو تنظيم داعش في حزيران عام 2014 على ارتكاب جريمة بشعة تمثّلت بقتل نحو 1700 من طلبة قاعدة سبايكر الجوية الواقعة شمال مدينة تكريت العراقية بطريقة وحشية بينما تمكّنت أجهزة الأمن العراقية من اعتقال عدد كبير من منفذي المجزرة وإحالتهم إلى القضاء الذي حكم عليهم بالإعدام.

إلى ذلك تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من اعتقال مطلوب ينتمي إلى ما يسمى ديوان الجند في تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحويش بقضاء سامراء وتم تسليمه إلى الجهات المختصة.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.