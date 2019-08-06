"العاطفي" يجول في محور نجران بعد السيطرة على مواقع سعودية

الوقت- جال وزير الدفاع اليمني في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي في محور نجران شمالي البلاد متجاوزاً الحدود إلى الداخل السعودي، حيث تفقّد مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد سيطرتهم على عدد كبير من المواقع السعودية خلف الحدود اليمنية.

وأكد العاطفي أن النصر بات قريباً ولن يطول تحقيقه أكثر من أشهر معدودة.

ميدانياً، أحبط الجيش واللجان محاولة تقدم لقوات التحالف قبالة منطقة أبواب الحديد الحدودية بين عسير ومحافظة صعدة.

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن قوات التحالف قصفت بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية منطقة الجبلية جنوب محافظة الحديدة، في حين سيطرت القوات اليمنية على عدد من المواقع من قوات التحالف في منطقة الشرفة بنجران السعودية.

كما أفاد مراسل الميادين باستشهاد ستة يمنيين وإصابة ثلاثة بجروح، فيما اختطف أربعة في هجوم لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات على مسجد قرية مثعد في مديرية الأزارق في الضالع جنوب اليمن.

رئيس وفد صنعاء للمفاوضات محمد عبد السلام، وفي تغريدة له على "تويتر" وصف ما جرى بجريمة الغدر الشنيعة التي استهدفت مصلين أثناء صلاة الجمعة، مشيراً إلى أنها تسلّط الضوء على أقذر الحروب التي تشنّها دويلات تمثل بؤرة من بؤر الإجرام الدولي المنظم، وفق تعبيره.

الإعلام الحربي عرض مشاهد لطائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز MQ-9 التي يستخدمها التحالف، وأعلن الجيش واللجان إسقاطها الخميس الماضي في الحديدة.

وتظهر الصور حطام الطائرة التي أسقطت بصاروخ أرض جو وهي طائرة الاستطلاع الرابعة التي تسقط منذ مطلع العام الحالي.

من جهتها كشفت وزارة الدفاع في حكومة صنعاء عن مقتل 70 جندياً سعودياً بينهم قادة وضباط خلال مواجهات الأسابيع الماضية.