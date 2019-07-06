إقالة مسؤول أمريكي كبير بعد إبرام صفقة تسليح ضخمة بين أمريكا والسعودية والإمارات

الوقت- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخارجية الأمريكية أجبرت مسؤولاً أمريكيا رفيع المستوى على الاستقالة على خلفية دوره الكبير في ابرام صفقة تسليح ضخمة بين أمريكا والسعودية والإمارات.

ولفتت الصحيفة الامريكية الى أن نائب مساعد وزير الخارجية تشارلز فولكنر أجبر في الـ10 من مايو الماضي على الاستقالة من منصبه ، وذلك بعد أن بذل جهودا ملموسة لإعداد خطة أتاحت لإدارة الرئيس دونالد ترامب الاستفادة من إعلان حالة الطوارئ على خلفية التصعيد مع إيران لإبرام صفقة تسليح بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الدولتين الخليجيتين رغم معارضة الكونغرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن دور فولكنر الممثل السابق عن شركة "رايثيون" المختصة بإنتاج المنظومات الدفاعية في إعداد خطة إعلان حالة الطوارئ، أثار التساؤلات ومخاوف متزايدة لدى الكونغرس، خاصة وأن صفقة التسليح تشمل على وجه الخصوص منتجات "رايثيون" بقيمة ملياري دولار.

ويرغب المشرعون الديمقراطيون في التأكد مما إذا كانت إدارة ترامب خالفت القواعد الأخلاقية في المشاورات الداخلية بشأن الإعلان الذي مهد الطريق للصفقة.

ومن المقرر أن تنظم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأربعاء المقبل جلسة استماع من المتوقع أن تركز على دور فولكنر الذي عمل خلال العامين الماضيين نائبا لمساعد الوزير، وقائما بأعمال مساعد الوزير للشؤون التشريعية.

وأكدت مصادر الصحيفة أن فولكنر وفريقه المختص بالشؤون التشريعية كان الطرف الوحيد الذي دعا بومبيو أثناء مشاورات جرت داخل الوزارة العام الماضي إلى تأكيد هذا الأمر أمام الكونغرس، محذرا من أن عدم فعل ذلك يهدد صفقات التسليح المبرمة مع شركاء واشنطن الخليجيين.