موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 3 شوال 1440

إخترنا لكم

صفقة القرن "تتبخر" من داخل أمريكا.. هل ينقذها ترامب مجدداً؟

صفقة القرن "تتبخر" من داخل أمريكا.. هل ينقذها ترامب مجدداً؟ الوقت- بدأت الشكوك تخترق الإدارة الأمريكية فيما يخص "صفقة القرن" ومدى إمكانية تحقيقها؛ هذه المرة جاءت من كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مايك بومبيو الذي تلقى على عاتقه مسؤولية إقناع الفلسطينيين والعرب بهذه ...

زيارة ترامب للندن والصيد في الماء العكر... لماذا يشجّع على "بريكسيت" ويزكّي "جونسون" ؟ الوقت- يأمل الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" أنه إذا تمكن "جونسون" من الوصول إلى السلطة، فإن بريطانيا ستعود مرة أخرى إلى حضن أمريكا وستدعم مصالحها وخططها على مستوى العالم.

قمم مكّة: هل باتت القبلة الثانية مكاناً للتآمر على القبلة الأولى؟ الوقت- لم تكن تعتقد السعوديّة أن حملة التحشيد التي قادتها ضد الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية ستؤدي إلى هذه النتيجة الباهتة. الدبلوماسيّة السعودية التي عمدت منذ فترة على مواصلة

فرنسا والغرب وازدواجية التعاطي مع أزمات الشرق الوقت- أربع سنوات على بدء الحرب اليمنية ولا يزال الغرب يغذي السعودية بالأسلحة لقتل المدنيين في اليمن وبالرغم من جميع التحذيرات التي أطلقتها منظمات دولية لمنع توريد الأسلحة إلى السعودية إلا أن الغرب يصّر ...

خطاب القدس للسيد نصرالله: رسائل ومعادلات بالجملة الوقت- على وقع إحياء الملايين ليوم القدس العالمي في الدول العربية والإسلامية، أشهر السيد نصرالله سيفه في خطاب القدس معلناً استعداده للنزال والانتصار في أي مواجهة مقبلة.

أخبار

اقالة مسؤول امريكي كبير بعد ابرام صفقة تسليح ضخمة بين امريكا والسعودية والإمارات

اقالة مسؤول امريكي كبير بعد ابرام صفقة تسليح ضخمة بين امريكا والسعودية والإمارات

اقالة مسؤول امريكي كبير بعد ابرام صفقة تسليح ضخمة بين امريكا والسعودية والإمارات

وزير الخارجية الياباني يزور طهران تمهيدا لزيارة آبي المتوقعة وزير الخارجية الياباني يزور طهران تمهيدا لزيارة آبي المتوقعة

الغارديان: ترامب يهمه تحقيق صفقات الاسلحة بغض النظر عمن يموت في الشرق الاوسط الغارديان: ترامب يهمه تحقيق صفقات الاسلحة بغض النظر عمن يموت في الشرق الاوسط

ماذا يعني تلويح السيّد خامنئي ببُندقيّته الرشّاشة أثناء خطبة العيد؟ ماذا يعني تلويح السيّد خامنئي ببُندقيّته الرشّاشة أثناء خطبة العيد؟

ايران ترد على ماكرو ن وتعتبر تصريحات ترامب غير ذات اهمية ولاتستحق الرد ايران ترد على ماكرون وتعتبر تصريحات ترامب غير ذات اهمية ولاتستحق الرد

مقتل 17 سائحاَ من جنسيات مختلفة في دبي مقتل 17 سائحاَ من جنسيات مختلفة في دبي

باحث خليجي:نظام الاستبداد السعودي يحاول تحويل العدو الصهيوني إلى حليف باحث خليجي:نظام الاستبداد السعودي يحاول تحويل العدو الصهيوني إلى حليف

واشنطن توقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35" واشنطن توقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35"

ابن شقيق داعية سعودي مشهور يعلن انشقاقه وانضمامه للمعارضة ابن شقيق داعية سعودي مشهور يعلن انشقاقه وانضمامه للمعارضة

حماس تسعى لاعادة علاقتها مع سوريا الى سابق عهدها حماس تسعى لاعادة علاقتها مع سوريا الى سابق عهدها

هل ستعدم السعودية الشيخ سلمان العودة ؟ هل ستعدم السعودية الشيخ سلمان العودة ؟

ترامب يخفي معلومات استخبارية عن الكونغرس حول برنامج خطير للنظام السعودي ترامب يخفي معلومات استخبارية عن الكونغرس حول برنامج خطير للنظام السعودي

ماكرون: فرنسا وامريكا لديها أربع أولويات مشتركة فيما يتعلق بإيران ماكرون: فرنسا وامريكا لديها أربع أولويات مشتركة فيما يتعلق بإيران

القوات المصرية تعلن مقتل 14 ارهابي في سيناء القوات المصرية تعلن مقتل 14 ارهابي في سيناء

الصين ستقود العالم قريبا بهذه بشبكة G5 الصين ستقود العالم قريبا بهذه بشبكة G5

بوتين: سنواصل التعاون ايران بشأن الوضع في سوريا بوتين: سنواصل التعاون ايران بشأن الوضع في سوريا

سيناتور امريكي: الحرب في سوريا ستنتهي بسرعة كبيرة وسيتم إعادة توحيدها سيناتور امريكي: الحرب في سوريا ستنتهي بسرعة كبيرة وسيتم إعادة توحيدها

استشهاد 8 رجال أمن مصريين في هجوم ارهابي على العريش شمال سيناء استشهاد 8 رجال أمن مصريين في هجوم ارهابي على العريش شمال سيناء

جرائم النظام السعودي في اليمن تحال الى القضاء الدولي جرائم النظام السعودي في اليمن تحال الى القضاء الدولي

موسكو: سياسة واشنطن في الخليج الفارسي غير مسؤولة وتؤدي إلى تفاقم جميع المشكلات موسكو: سياسة واشنطن في الخليج الفارسي غير مسؤولة وتؤدي إلى تفاقم جميع المشكلات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الصين ستقود العالم قريبا بهذه بشبكة G5

القوات المصرية تعلن مقتل 14 ارهابي في سيناء

ايران ترد على ماكرو ن وتعتبر تصريحات ترامب غير ذات اهمية ولاتستحق الرد

هل ستعدم السعودية الشيخ سلمان العودة ؟

ابن شقيق داعية سعودي مشهور يعلن انشقاقه وانضمامه للمعارضة

ماكرون: فرنسا وامريكا لديها أربع أولويات مشتركة فيما يتعلق بإيران

ماذا يعني تلويح السيّد خامنئي ببُندقيّته الرشّاشة أثناء خطبة العيد؟

وزير الخارجية الياباني يزور طهران تمهيدا لزيارة آبي المتوقعة

مقتل 17 سائحاَ من جنسيات مختلفة في دبي

باحث خليجي:نظام الاستبداد السعودي يحاول تحويل العدو الصهيوني إلى حليف

ترامب يخفي معلومات استخبارية عن الكونغرس حول برنامج خطير للنظام السعودي

الغارديان: ترامب يهمه تحقيق صفقات الاسلحة بغض النظر عمن يموت في الشرق الاوسط

حماس تسعى لاعادة علاقتها مع سوريا الى سابق عهدها

واشنطن توقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35"

اقالة مسؤول امريكي كبير بعد ابرام صفقة تسليح ضخمة بين امريكا والسعودية والإمارات

فرنسا والغرب وازدواجية التعاطي مع أزمات الشرق

السعودية تحاول أن تحمي نفسها في الدقيقة "90"

قمم مكّة: هل باتت القبلة الثانية مكاناً للتآمر على القبلة الأولى؟

الاستبداد يخيّم على السودان من جديد

السيد نصر الله: القمم الثلاث فشل ذريع ويحق للمقاومة امتلاك السلاح الذي تحتاجه شراء وتصنيعاً!

ميدل إيست آي: السعودية تستخدم الدين لأغراض سياسية!

القوات السودانية تقتحم ميدان الاعتصام اأام مقر قيادة الجيش

مؤتمر في العاصمة البلغارية بمناسبة يوم القدس العالمي

مسلحو (جبهة النصرة) يعتدون بالصواريخ على بلدتين بريف حماة

بولتون في جنوب الخليج الفارسي.. هل جاء للتهديد أم للترغيب ؟

أصداء مسيرات يوم القدس العالمي المليونية في وسائل الإعلام العربية + صور

واشنطن بوست: مهزلة "صفقة القرن"...صناعة نتنياهو

"متحدون ضد صفقة القرن".. مؤتمر مناهض لورشة البحرين

قطر تشدد الخناق على دول الحصار!

زيارة ترامب للندن والصيد في الماء العكر... لماذا يشجّع على "بريكسيت" ويزكّي "جونسون" ؟

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟

"اقتصاد السعودية" أين تذهب ثروات المملكة؟

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفطي

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

هيومن رايتس ووتش تشيد بإيران وتدعو الدول العربية إلى الاقتداء بها

ناشط سعودي بفضح الممارسات الفاسدة لأمراء آل سعود بخصوص الحج

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية.. الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

الدول الاوروبية تستهلك موارد كوكب الأرض ولا تطبق سياسات مستدامة

المونيتور: إيران على أهبة الاستعداد لتنفيذ تهديداتها

المؤتمر الاقتصادي في البحرين: تسوية اقتصادية لتصفية سياسيّة؟

"يوم القدس وصفقة القرن" يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون

التراجع الأمريكي السعودي عن ضرب إيران: تكتيكي أم استراتيجي؟

المعارضة السورية واغتيال الشهيد القنطار

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً

ما هي رسائل اتصال رئيس الوزراء البحريني بأمير قطر؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

وزير الخارجية الياباني يزور طهران تمهيدا لزيارة آبي المتوقعة

الجمعة 3 شوال 1440
 
 
 
 
 
وزير الخارجية الياباني يزور طهران تمهيدا لزيارة آبي المتوقعة

مواضيع ذات صلة

عراقجي: من المحتمل أن تتمكن اليابان من وضع الأمريكيين في صورة الظروف الراهنة

ترامب: إيران يمكن أن تكون دولة عظمى ونرحب بجهود الوساطة اليابانية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قالت وكالة "كيودو" اليابانية للانباء أن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، سيتوجه إلى طهران في الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء شينزو آبي للجمهورية الإسلامية.

ونقلت الوكالة اليابانية عن مصدر حكومي تأكيده أن، كونو سيصل طهران قبيل زيارة آبي المتوقعة في 12 يونيو الجاري، لإجراء مفاوضات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأكدت الحكومة اليابانية رسميا أن آبي سيصل طهران "قريبا" في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ أكثر من أربعة عقود، ضمن إطار جهود طوكيو لتخفيف حدة التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أنه من المهم للغاية بذل المساعي لتخفيف التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وتشجيع إيران على الالتزام بالاتفاق النووي والقيام بدور بناء في دعم استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن طوكيو تعمل بنشاط على تحقيق تسوية سلمية للخلاف.

وحسب مصادر إعلامية، فإن زيارة آبي إلى طهران ستستمر من 12 حتى 14 يونيو، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني وقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليابان ايران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة